Nubank oferece crédito mesmo para quem está com o nome sujo

Crédito para negativados no Nubank – Conquistar um cartão de crédito pode ser um desafio para quem tem um histórico financeiro negativo ou está inscrito em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e a Serasa. No entanto, uma solução inovadora surge do setor de fintechs, mais especificamente do Nubank. A empresa está desafiando os padrões bancários e oferecendo a seus clientes a possibilidade de obter crédito sem a necessidade de consulta a esses órgãos. Como eles estão fazendo isso? A resposta está em uma nova funcionalidade chamada “Nu Limite Garantido”.

Nubank oferece crédito a todos os correntistas

O “Nu Limite Garantido” do Nubank é uma funcionalidade que transforma os valores investidos na instituição em uma garantia para obtenção de crédito no cartão. Ou seja, se um cliente possui determinada quantia de dinheiro guardada no Nubank, este valor pode ser usado como garantia para adquirir um limite de crédito em seu cartão. Este é um desenvolvimento significativo, considerando que a norma para a aquisição de cartão de crédito sempre envolveu análises bancárias detalhadas do histórico financeiro do cliente, frequentemente envolvendo consultas a órgãos de proteção ao crédito.

A lógica por trás dessa inovação é clara: em vez de confiar apenas em um histórico financeiro, que pode ou não refletir a situação atual do cliente, o Nubank decidiu se concentrar no presente e no futuro. Ao permitir que os clientes usem seus próprios investimentos como garantia, a empresa está efetivamente confiando na capacidade dos clientes de gerenciar e melhorar suas próprias finanças.

Agora, vamos nos aprofundar na maneira de obter o crédito no Nubank, usando essa nova funcionalidade. O processo começa com o acesso ao aplicativo Nubank, disponível para dispositivos Android e iOS. Na tela inicial, os clientes devem buscar pela seção do cartão de crédito.

Em seguida, os clientes precisam selecionar a opção “Ajustar limite”. Depois disso, a opção “Nu Limite Garantido” deve ser selecionada. Como sempre, é importante que os clientes leiam atentamente todas as informações fornecidas, para terem certeza de que entendem completamente o processo e as implicações dessa decisão.

Nu Limite Garantido

Ao escolher a opção “Criar Nu Limite Garantido”, os clientes precisam inserir o valor que desejam transferir de sua própria conta para ser usado como garantia de crédito. A interface do aplicativo mostrará como isso afetará o limite do cartão. Se estiverem satisfeitos com as alterações, os clientes podem então prosseguir, digitando sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação.

A abordagem do Nubank para a concessão de crédito representa uma mudança significativa na maneira como as instituições financeiras lidam com os clientes que enfrentam dificuldades em obter um cartão de crédito. A funcionalidade “Nu Limite Garantido” não apenas abre novas possibilidades para esses clientes, mas também demonstra uma abordagem inovadora para a avaliação de risco de crédito.

Ao permitir que os clientes usem seus próprios recursos como garantia, o Nubank está apostando em um futuro onde o crédito não é determinado apenas pelo passado financeiro, mas também pelo potencial e pela iniciativa financeira presente. Em uma época de inovação financeira contínua, é uma tendência que vale a pena acompanhar de perto.

