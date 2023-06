Hack das loterias: concorra a R$ 1 MILHÃO sem pagar nada por isso

Existe o programa que se chama Nota Fiscal Paulista criado pelo Governo de São Paulo para conseguir estimular os consumidores a começarem incluir o número do CPF na nota fiscal, além disso, auxilia também na redução da sonegação de impostos e a iniciativa que beneficia os brasileiros com os prêmios em dinheiro.

Essa distribuição é quem solicita o documento fiscal e informa o número do CPF ou do CNPJ no ato da compra de até 30% do ICMS que são recolhidos pelos estabelecimentos comerciais, e essa quantia é proporcional ao valor da nota.

Além desses tipos de premiações, a pessoa que participa do Nota Fiscal Paulista recebe créditos que podem ser abatidos no IPVA, sejam resgatados em dinheiro ou até mesmo doados para uma entidade social. Vale ressaltar que esses créditos podem ser acompanhados pela internet, pelo site do programa assim como os bilhetes para participar do sorteio.

R$ 1 milhão em prêmio

Ano passo em julho o governo sorteou um prêmio de R$ 1 milhão e mais 10 premiações de R$ 100 mil e 15 premiações de R$ 50 mil e 20 premiações de R$ 10 mil e 500 de R$ 1 mil. Quem foi a vencedora é uma moradora da Zona Sul de São Paulo que participou com 19 bilhetes eletrônicos.

Ou seja, ao total foram sorteados 655 prêmios que totalizou R$ 6,7 milhões distribuídos, além disso eles conseguiram premiar 5 entidades filantrópicas do estado com R$ 100 mil cada, confira abaixo:

Casa da Criança Betinho (São Paulo)

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Itapira)

Associação Lar São Francisco de Assis (Jaci)

Associação Mão Amiga (Franca)

Juventude Criativa (Marília)

Como eu posso participar?

O primeiro passo para conseguir participar é se cadastrar no programa Nota Fiscal Paulista, juntar créditos e concorrer aos prêmios, veja abaixo como fazer:

Acesse o Sistema da Nota Fiscal Paulista

Clique em “Cadastro Pessoa Física”

Informe o CPF, sua data de nascimento e o nome completo da mãe

Toque no quadrado “Não sou um robô” e faça a verificação

Aperte o botão “Avançar”

Informe o endereço e demais dados solicitados

Cadastre uma senha confirme instruções na tela

Clique no botão “Avançar”.

Assim que finalizar o cadastro você já começa a concorrer aos prêmios mensais em dinheiro, depois comece a comprar e receba seus créditos.

