Você toparia? Submarino que sumiu foi classificado como “amador”; veja do que ele é feito

Um submarino chamado Titan, de 6,5 metros de comprimento e 3 metros de largura, estava levando turistas para conhecer os destroços do famoso Titanic que ficam a 3,8 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico. Porém, uma tragédia ocorreu. O submarino desapareceu com os viajantes a bordo.

O veículo era guiado por um joystick, que parece muito com um controle de videogame.

Submarino em busca de destroços do Titanic desaparece com turistas a bordo. (Foto:divulgação)

Um submarino estava levando turistas para visitar os destroços do Titanic, sendo guiado por um joystick que se assemelha a um controle de videogame. O que era pra ser um passeio interessante, se transformou numa horrível tragédia. O veículo desapareceu em meio ao oceano com cinco pessoas a bordo.

A empresa responsável não deixou claro quanto tempo a embarcação poderia ficar navegando pelos destroços, mas afirma que a quantidade de oxigênio utilizada é suficiente para cinco pessoas por até quatro dias.

O jornalista da CBS, David Pogue, que fez uma reportagem sobre a expedição em 2022, disse que o submarino não tinha GPS e nem cabo que o ligasse até a superfície. mas que foi garantido pelo fabricante que a cápsula era segura, blindada e feita pela Nasa.

Nesta segunda-feira, dia 19 de junho, foi exibida uma entrevista de Pogue para o Jornal Nacional, na qual ele disse que só desceu cerca de 10 metros, pois houve problemas técnicos, e que todos ficariam horrorizados com o amadorismo da embarcação.

A viagem, que começou na sexta-feira passada, partindo da região de Newsfoundland, no Canadá, deveria levar duas horas para chegar até o fundo do mar, mas após uma hora e 45 minutos o veículo perdeu a comunicação, colocando todos em alerta.

A empresa OceanGate foi responsável pela viagem até o Titanic. O valor foi US$ 250 mil equivalente a R$ 1,19 milhão) por pessoa.

A operação de busca está sendo realizada pelas forças aéreas dos Estados Unidos e Canadá. As equipes anunciaram nesta terça que ampliarão as áreas de busca. O contra-almirante da guarda-costeira dos EUA falou em em uma entrevista que será preciso buscar pela embarcação em uma profundidade maior do que das que estão sendo buscadas pelas sondas. Os dois países também enviaram aviões e navios para a região onde ocorreu o desaparecimento.

A operação também está contando com o auxílio de agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas.

Qual a identidade dos passageiros que estavam a bordo no submarino?

Até o momento só se sabe a identidade de 3 passageiros que estavam no submarino. São eles:

Shahzada Dawood, empresário paquistanês;

Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês;

Hamish Hardin um bilionário empresário e explorador britânico;

Paul-Henry Naergeolet, também estaria no submarino, segundo o “The Guardian” e a BBC. Ele é ex-comandante da marinha francesa e considerado o maior especialista no local do Titanic, além de diretor de pesquisa subaquática em uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.

Classificado como amador, saiba do que o submarino é feito

O submarino pesava mais de 10 toneladas e era feito de fibra de carbono e titânio. O veículo se movia a uma velocidade de 3 nós (5,5 km/h) e é impulsionado por quatro propulsores Innerspace 1002.

Dentro de sua cápsula principal, as pessoas podiam ter uma visão de 180° para o lado de fora, enquanto 3 monitores iam checando o status dos equipamentos e dos tripulantes.

O espaço era mínimo, semelhante a de um carro grande, como um pequeno espaço pra ser usado como banheiro e operado com um controle que parece aqueles usados para jogar videogame.

Segundo Pogue, quando ele participou da expedição algumas partes da embarcação pareciam ter sido improvisadas e ele ainda teve que assinar um termo de compromisso anteriormente com a informação que a viagem seria feita em um submersível experimental, que não foi aprovado por nenhum órgão regulador, podendo resultar em danos físicos, psicológicos ou até mesmo morte.