Chegou a hora! Inscrições para o Sisu 2023 já estão abertas

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) já está com as inscrições abertas para o 2º semestre desse ano de 2023. Lembrando que é um processo seletivo para universidades públicas que teve início hoje, segunda-feira (19) e vai até a quarta-feira (22) às 23h59.

Se você está sonhando em entrar em alguma universidade não perca a chance, para participar é necessário entrar no site: https://acessounico.mec.gov.br/sisu. Vale ressaltar que para se inscrever é necessário ter realizado a prova do Enem 2022 e não ter zerado a redação e nem em condição de treineiro.

veja o passo a passo de como fazer a inscrição. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como fazer a inscrição?

Verifique abaixo o passo a passo de como fazer a inscrição:

1 passo – Entre na página do Sisu e clique em “Fazer Inscrição” e depois em “Entrar com gov.br ou fazer cadastro”.

2 passo – É necessário confirmar todos os dados cadastrais para depois o Sisu conseguir encontrar em contato, pode modificar os dados a qualquer momento.

3 passo – Na parte “Minha inscrição” tem como a pessoa escolher até duas opções de curso, é nessa mesma tela que a pessoa consegue acompanhar o status da inscrição ao longo de todo o processo. Se deseja iniciar é só clicar em “Fazer inscrição na 1º opção”.

4 passo – Vale ressaltar que tem como a pessoa pesquisar vagas pelo nome do munícipio ou pelo nome da instituição ou até mesmo pelo nome do curso. Recomendamos consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e também por modalidade e quais são essas regras do processo seletivo de cada universidade.

5 passo – Para ter mais informações e detalhes sobre modalidade é só clicar no curso escolhido.

Conclusão da inscrição

É necessário que cada pessoa que for se inscrever ler com atenção as modalidades disponíveis para o curso desejado, escolha uma opção e depois deve clicar em “Escolher esta modalidade” para continuar o processo.

O candidato precisa estar atento a todas às informações para conseguir comprovar as ações afirmativas assim que fizer a matrícula, se for selecionado.

É necessário o candidato confirmar a inscrição, para isso é preciso verificar os dados do curso e modalidade de vaga que escolheu, qual a documentação que será exigida pela universidade assim que fizer a matrícula e depois confirme.

Assim que o candidato conseguir confirmar a inscrição é preciso ir até a tela principal e clicar em minha inscrição e terá todas as informações do curso que ele escolheu. Vale ressaltar que o candidato tem como trocar as opções durante o período de inscrição.

Nota de corte

O candidato tem como acompanhar as notas de corte dos cursos e também a classificação parcial durante todo o período de inscrição. Até o momento ainda não tem nota de corte, pois elas começam a ser disponibilizadas somente no segundo dia de inscrição.

