Aplicativo promete transformar curtidas em dinheiro; realidade ou ilusão?

Aplicativo que dá dinheiro por curtidas? No mundo digital, as oportunidades de ganhos financeiros se multiplicam e, embora algumas delas sejam legitimamente rentáveis, outras escondem armadilhas. O aplicativo Insta Money, que promete transformar cada curtida dada pelo usuário em um real, chamou a atenção do público por sua aparente facilidade de lucro. Entretanto, essa promessa desperta suspeitas, já que apresenta uma dinâmica similar a outros golpes já identificados na internet.

O Insta Money é um aplicativo que promete dinheiro fácil através de curtidas, mas cuidado, pois tem recebido muitas reclamações. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Afinal, este aplicativo realmente dá dinheiro?

Nessa busca incessante por fontes de renda, a internet costuma ser um vasto campo de oportunidades, algumas delas atraentes por parecerem “facilitadas”. Contudo, é preciso ter cautela, pois nem todas as ofertas são confiáveis. O Insta Money se enquadra nessa categoria de aplicativos que geram desconfiança. Disponível para aquisição por valores que variam de R$ 97 a R$ 147, o aplicativo promete uma renda fácil, baseada na simples ação de curtir postagens.

Em vídeos veiculados no Youtube, os criadores do aplicativo enfatizam as supostas vantagens de seu uso. Eles vão além e afirmam que o aplicativo é licenciado pela Meta, gigante do setor tecnológico que controla plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp. Entretanto, essa afirmação é refutada pela própria Meta. De acordo com informações publicadas no site TechTudo, a empresa emitiu uma nota na qual nega qualquer associação com o aplicativo Insta Money.

Reclame Aqui

As queixas sobre o Insta Money não se restringem às redes sociais. Na plataforma Reclame Aqui, conhecida por agrupar críticas e reclamações de consumidores insatisfeitos, já foram registradas mais de mil reclamações contra o aplicativo. As mensagens denunciam, sobretudo, a falta de canais de contato para solicitação de reembolso e a negação de acesso à plataforma. Um dos usuários declarou: “No dia 01/03/2023, fiz uma compra de 97,00 reais com Insta Money. Eles me enganaram e não compraram com o aplicativo. Eu quero meu dinheiro de volta”.

Essas reclamações, infelizmente, não recebem resposta oficial, o que reforça a tese de que a empresa por trás do aplicativo pode ser uma farsa.

Com o intuito de evitar cair em golpes como este, alguns cuidados são fundamentais. A desconfiança deve ser a primeira atitude diante de propostas que prometem facilidade exagerada de ganhos. Existem, de fato, maneiras de obter renda por meio de interações virtuais, mas nenhuma delas oferece um retorno financeiro tão expressivo quanto o prometido por golpistas.

Outra medida preventiva é realizar pesquisas aprofundadas em sites oficiais e verificar a realidade da proposta. Plataformas de reclamações, como o Reclame Aqui, também são boas fontes de informação para saber o que outros consumidores estão comentando sobre determinada empresa ou serviço. Portanto, a cautela e a pesquisa são as principais ferramentas para navegar com segurança no universo das ofertas de renda online.

