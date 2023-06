EXTRA DE R$ 1.000: descubra como hospedar pets por aplicativo

Aplicativo para ganhar dinheiro com pets – O mundo pet, que tem ganhado um destaque cada vez maior entre os brasileiros, desperta o olhar de muitos como um promissor campo de atuação. Em meio a um mar de possibilidades, um aplicativo de cuidados para cães surge como uma alternativa de renda extra que tem sido bem avaliada por suas usuárias. Segundo relatos, o serviço não só abre portas para aqueles que estão iniciando no ramo de hospedagem para pets, como também permite um maior contato com esses adoráveis seres de quatro patas.

O aplicativo de cuidados para cães é uma excelente opção para quem busca uma renda extra e deseja se conectar com os pets. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Cuidador de Pets por aplicativo?

O setor pet está em ascensão no Brasil e, consequentemente, o número de serviços voltados para este segmento também tem aumentado. Dentre essas iniciativas, a plataforma Dog Hero vem se destacando por disponibilizar um total de quatro serviços. Destes, dois são voltados para a figura do anfitrião ou “herói”, que se propõe a passear ou hospedar os animais. Complementando as opções, os usuários podem também contratar consultas veterinárias e adquirir produtos para pets.

Veja também: Por que os milionários estão deixando a China?

A Dog Hero se orgulha de sua rede de mais de 70 mil cuidadores espalhados por 1487 cidades brasileiras. Murillo Tauer, diretor da plataforma, enfatiza o caráter empreendedor desses profissionais, que atuam como anfitriões e prestam os demais serviços oferecidos pelo aplicativo. Segundo Tauer, muitos donos de animais encontram na plataforma o auxílio de que necessitam para garantir a segurança e o bem-estar de seus pets. A proposta é oferecer um espaço onde os animais se sintam livres e acolhidos, como se estivessem em sua própria casa.

As estatísticas divulgadas pela empresa indicam que 80% dos heróis que se engajam na plataforma conseguem arrecadar uma média mensal de R$ 6 mil. No entanto, Bruna Lauton, uma analista de TI de 24 anos que utiliza o serviço, afirma que seu ganho mensal varia entre R$ 400 e R$ 1,5 mil. Marcella Aguiar, gerente de produto de 28 anos e também usuária da plataforma, estima um valor semelhante, com ganhos que ficam entre R$ 500 e pouco mais de R$ 1 mil. Ambas concordam que o faturamento é bastante variável.

Oferta sazonal

De acordo com Tauer, o aplicativo apresenta uma sazonalidade que acompanha o calendário nacional. Em períodos próximos a feriados como o Carnaval e o Natal, a demanda por serviços aumenta consideravelmente. Além disso, a chegada das férias escolares de julho, carinhosamente chamada de “mini blackfriday”, é outro momento de pico na procura por serviços oferecidos pela Dog Hero.

Apesar das possibilidades de ganho, as usuárias do aplicativo também relatam alguns contratempos. Lauton reclama da taxa de 25% do valor final do serviço, cobrada pela Dog Hero. Aguiar, por sua vez, aponta uma falha no aplicativo: mesmo quando o anfitrião deseja hospedar apenas um animal por vez, a plataforma continua enviando solicitações de acomodação.

Apesar dos percalços, Lauton vê no serviço de cuidados para cães uma possibilidade de fonte de renda principal no futuro. Ela reconhece os pontos negativos, mas ressalta que o serviço a ajudou a aumentar sua renda. Aguiar também faz uma avaliação positiva do aplicativo e já recomendou o serviço para vários de seus amigos que buscam uma renda extra e adoram a companhia de cães. Portanto, para quem está considerando maneiras de incrementar os ganhos ao final do mês, essa plataforma de cuidados para cães pode ser uma opção interessante a ser explorada.

Veja também: Quem baixar o Caixa Tem HOJE pode solicitar R$ 4.500; entenda