7 sinais de que você está se tornando um ‘tiozão do Zap’

O ‘tiozão do Zap’ é aquele usuário que costuma adotar algumas práticas um pouco que irritantes. Estes usuários estão espalhados entre usuários do Android e iOS. Alguns de nós sem ao menos perceber nos transformamos nestes ‘tiozões’. Isso pode ser notado mediante algumas ações que adotamos no cotidiano. Estima-se que das 7, aqueles que realizam no mínimo 4, podem ser considerados os ‘tiozões do zap’. Vamos lá?

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

1. Mensagens de “bom dia”

Enviar textos de “bom dia” diariamente nos grupos é uma prática bastante adotada pelos tiozões do WhatsApp. Entretanto, na maioria das vezes este texto vem acompanhado de algum vídeo ou música motivacional. Geralmente baixadas do TikTok ou Kwai. Essa atitude irrita bastante os jovens, principalmente pela manhã. Ao serem notificados: e ao perceberem que é somente mais uma daquelas mensagens de “bom dia”, cujo remetente manda e some logo em seguida.

2. Vídeos aleatórios

Outra atitude bastante comum desses usuários é enviar os mais variados vídeos sem que o mesmo seja solicitado. Estes vídeos podem ser de humor, pegadinhas, tutoriais, etc. Isso irrita bastante alguns usuários porque nem sempre os vídeos são do interesse de ambos e principalmente: na maioria das vezes não foi solicitado.

3. Correntes de oração

Os ‘tiozões’ costumam enviar correntes de oração nos grupos do WhatsApp. Essas correntes geralmente são de versículos da bíblia ou até mesmo de libertação. É um texto enorme e no fim tem algumas frases motivacionais e pede para os usuários repassarem para outras pessoas. É sem sombra de dúvidas uma das atitudes mais típicas dos ‘tiozões do zap’.

4. Adicionar usuários em grupos do WhatsApp

Sempre esses usuários costumam adicionar outros membros em grupos do WhatsApp. Não somente nos grupos da família, mas de oração e tantos outros temas. É comum que haja aquele grupo exclusivo para humor, etc. São várias as temáticas usadas.

5. Cobrando respostas

Geralmente eles não têm muita paciência, e então, costumam cobrar respostas rápidas de seus contatos. Desse modo, se o usuário não tem paciência para aguardar as demais respostas e precisa de uma com urgência: com certeza já está se tornando um ‘tiozão do zap’;

6. Mandar áudios

Os ‘tiozão do zap’ esquecem que há o teclado no WhatsApp e tudo enviam por áudio. Sejam respostas, perguntas, etc. Portanto, os usuários que acabam usando bastante essa opção para responder questionamentos simples, é sem sombra de dúvidas um prodígio na categoria.

7. Compartilhar links

O pior de tudo é que na maioria das vezes estes links são suspeitos. Mas pela inocência acabam repassando para todos os grupos e contatos e pode até mesmo ocasionar problemas mais graves. Lembrando que é importante ter o máximo de cuidado possível no compartilhamento desses links.

E então, em qual nível de ‘tiozão’ você está?