Viratexto: o incrível chatbot capaz de transcrever áudios do WhatsApp

Todos os dias milhões de dólares são gastos em tecnologia. O principal intuito é que ela sirva como pilar para a solução dos mais variados problemas do mundo. Entrando no contexto WhatsApp, nem sempre é possível escutar um áudio logo que alguém o envia. Seja por estar na rua, sem fone, etc. Agora é possível obter uma solução muito simples para isso: através do Viratexto, é possível transcrever os áudios do WhatsApp em questão de segundos. Entenda como funciona e como usar a aplicação.

Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o aplicativo?

Finalmente vão acabar as desculpas para não ouvir um áudio qualquer. Através do Viratexto será possível transcrever o conteúdo em questão de segundos. O procedimento é bem simples e direto. O usuário irá fazer o upload do áudio no ChatBot.

Isso acontece por meio do próprio WhatsApp, de acordo com os testes realizados, o robô foi capaz de transcrever os áudios em questão de segundos. Lembrando que é recomendado que haja boas práticas para isso.

Bem como que o áudio não ultrapassa 4 minutos, este legível a fim de ser ouvido, etc. Com esses requisitos sendo cumpridos, basta enviar o áudio para o robô que do resto ele mesmo cuida. O procedimento é totalmente gratuito e não é necessário baixar aplicativos a parte.

Antes de começar, é importante lembrar que os áudios enviados para o ChatBot são criptografados. A aplicação armazena o conteúdo temporariamente e posteriormente o mesmo é deletado de seus arquivos. Isto tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Como usar o ChatBot?

Para usar é bem simples. Não é necessário aplicativos secundários. Tudo é feito diretamente pelo WhatsApp. O Viratexto suporta áudios de no máximo 4 minutos. Lembrando que sua eficácia é garantida: seja para um áudio de 30 segundos quanto para um áudio de 2 ou 3 minutos.

É importante lembrar que nem sempre a transcrição irá sair perfeita: haja vista que as palavras podem ser interpretadas de maneiras erradas, entretanto, é possível compreender o contexto original.

Veja como usar a aplicação:

Entre no WhatsApp;

Adicione o número 31 7228-0540;

Envie uma mensagem “Oi”;

Concorde com os termos de uso;

Envie os áudios.

Pronto. Agora basta enviar os áudios a serem transcritos e a partir de então o WhatsApp irá entregar em questão de segundos o texto referente aos áudios enviados. Todo processo acontece de maneira simples, rápida e fácil.

O processo é totalmente gratuito. Tudo indica que a solução será viralizada em questão de tempo. É sem sombra de dúvidas uma mão na roda para milhares de usuários.