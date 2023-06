Sisu 2023: confira quais foram as MAIORES notas de corte da edição passada

Agora é oficial, a largada do Sisu começa hoje (19) e vai até o dia 22 (quinta-feira) para as inscrições para ter uma vaga no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2023 2º semestre.

O Sisu é um programa que muitos estudantes buscam para ter chance de conseguir entrar em uma universidade, esse programa oferece vagas para universidades públicas em todo o Brasil. E você, que tem interesse em participar desse ano uma boa estratégia é já saber por onde deve ir para conseguir aplicar estratégias nos cursos, que são as notas de core da edição passada.

veja as universidades, os cursos e a nota de corte. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Notas de corte

Vale ressaltar que as notas de corte são calculadas através do número de vagas ofertadas para o curso e também as maiores notas dos candidatos que se inscreveram. Lembrando que as notas podem mudar todos os dias por isso a nossa dica é para que a pessoa fique atento todos os dias.

Para te ajudar nessa caminhada em busca de uma vaga para entrar em uma universidade e também para sua nota se encaixar no curso que deseja, trouxemos uma lista das maiores notas de corte dos cincos cursos que são os mais concorridos do programa Sisu em 2022.

Veja a lista abaixo das notas de corte e as instituições, os cincos cursos concorridos são: Medicina, Direito, Psicologia, Odontologia e Relações Internacionais.

Universidade e notas de corte

Medicina

UFAC – (Universidade Federal do Acre) – 847,10

UFAL (Universidade Federal de Alagoas) – 843,24

UFPR (Universidade Federal do Paraná) – 836,30

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – 826,43

UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) – 809,64

Direito

UFAM (Universidade Federal do Amazonas) – 872,12

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) – 777,75

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – 777,61

UFF (Universidade Federal Fluminense) – 757,23

UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) – 746,22

Psicologia

UFAM (Universidade Federal do Amazonas) – 854,39

UFPB (Universidade Federal da Paraíba) – 829,64

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – 767,74

UFF (Universidade Federal Fluminense) – 775,13

UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) 742,21

Odontologia

UFAM (Universidade Federal do Amazonas) – 868,86

UFPB (Universidade Federal da Paraíba) – 846,34

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) – 800,38

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – 797,59

UFPR (Universidade Federal do Paraná) – 773,60

Veja também: Impulsione sua carreira: Sebrae oferece VAGAS em cursos gratuitos e 100% online

Relações Internacionais

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – 756,77

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) – 733,78

UFF (Universidade Federal Fluminense) – 727,99

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) – 710,86

Veja também: Chegou a hora! Inscrições para o Sisu 2023 já estão abertas