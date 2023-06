Impulsione sua carreira: Sebrae oferece VAGAS em cursos gratuitos e 100% online

A cada dia que se passa, o mercado de trabalho está mais seleto nos profissionais que são contratados, isso ocorre por vários motivos, mas os principais, é a alta de pessoas desempregadas no Brasil, então, quando uma vaga surge, é comum que pessoas qualificadas lutem por ela e na maioria das vezes, aquela que possui mais habilidades e um currículo ‘recheado’ consegue ficar com a vaga em questão. Por isso, é importante que os brasileiros estejam se qualificando cada vez mais, pensando nisso, o Sebrae está oferecendo vagas em cursos gratuitos e todos em EAD, confira.

Confira os cursos gratuitos oferecidos pelo Sebrae | Imagem de Engin Akyurt por Pixabay

É possível aprender estudando em EaD?

Durante o período da pandemia, várias escolas e faculdades precisaram se ‘reinventar’ para que os seus alunos continuassem tendo aulas normalmente, todos os dias e para isso, a saída foram aulas remotas.

Mas muitos alunos relataram uma certa dificuldade em aprender, isso ocorreu por vários motivos, como por exemplo, falta de foco, atenção e até mesmo ansiedade pelo momento vivido.

Contudo, embora haja os ‘contras’, é totalmente possível aprender apenas com cursos EaD, o principal ponto a ser trabalhado, são questões no que diz respeito foco e disciplina, unindo esses dois pilares, o conhecimento começa a fluir melhor.

Veja também: COMUNICADO: Concurso Aberto Apenas Para As Mulheres Brasileiras

Como funcionam os cursos do Sebrae?

Os cursos do Sebrae são totalmente gratuitos e podem ser acessados na íntegra diretamente por um aparelho celular ou computador. E visam aumentar ainda mais as habilidades dos profissionais presentes no mercado de trabalho.

Eles são destinados principalmente aos micro e pequenos empresários ou a qualquer cidadão que almeja ampliar os seus conhecimentos em uma determinada área, para ficar ainda mais competitivo no mercado.

As vagas já estão abertas no próprio site do Sebrae e oferecem certificados de 10 a 50 horas. E novamente lembrando, de maneira totalmente gratuita.

Veja também: OPORTUNIDADE: 30 Cursos Gratuitos No Senado Para Colocar No Currículo

Quais cursos estão disponíveis?

Marketing digital para empreendedor: esse é um dos cursos mais procurados e possui uma duração de 2 horas e a proposta é que ele seja finalizado em até quinze dias. Após o término dele, o aluno terá plena capacidade de colocar qualquer negócio no mundo digital.

Gestão financeira: é importante saber que sem a devida gestão financeira, nada vai para frente e com os negócios não seria diferente. Por isso, esse curso com carga horária de 3 horas visa aprimorar essa habilidade nos empreendedores.

Aprender a empreender: já esse curso conta com uma carga horária de 16 horas e deve ser finalizado em até um mês. Após a conclusão, é esperado que os alunos consigam tirar todas suas ideias do papel e colocá-las em prática.

Além desses, outros vários cursos estão disponíveis, como já salientado, basta entrar na plataforma, realizar um cadastro prévio e aproveitar todas as oportunidades de dar um upgrade no currículo e se tornar ainda mais atrativo para o mercado de trabalho.