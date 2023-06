50 MIL vagas em curso gratuito da Fiocruz; inscreva-se

Notícia boa para quem está procurando curso gratuito. A Fiocruz abriu 50 mil vagas para curso gratuito e online de aperfeiçoamento em saúde mental e atenção psicossocial de adolescentes e jovens.

As vagas estão sendo oferecidas pela unidade do Mato Grosso do Sul e é para pessoas de todo o Brasil.

Fiocruz abre mais de 50 mil vagas em curso gratuito. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Fiocruz abre vagas para curso gratuito e online na área de saúde mental

A Fiocruz abriu mais de 50 mil em vagas para pessoas de todo o Brasil, em curso gratuito e online em saúde mental e atenção psicossocial de adolescentes e jovens.

O curso terá carga horária de 180 horas, podendo ser finalizado até o dia 30 de Dezembro de 2023. O curso é realizado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O público-alvo do curso são profissionais e trabalhadores que prestam atendimento a adolescentes e jovens em diversas áreas, mas principalmente em saúde, educação, assistência social, segurança pública, entre outros.

Para se inscrever e obter maiores informações, é só acessar o site unasus.gov.br. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Quais são os pilares que fundamentam o curso?

O curso está fundamentado em 3 pilares. A transdiplinaridade com enfoque pluralista e de intercomunicação do conhecimento. A ntersetorialidade, como importante instrumento de articulação entre sujeitos e setores diversos, saberes e experiências. O fortalecimento do sistema de garantia de direitos, para possibilitar aos participantes atuação efetiva como agentes de transformação nos mais diversos serviços e, em especial, com equipes multidisciplinares.

Do que se trata o curso?

A parceria entre a Fiocruz Mato Grosso do Sul e o Unicef resultou na criação do Programa de Aperfeiçoamento em Bem-Estar Emocional e Apoio Psicossocial de Jovens e Adolescentes. Esse programa visa promover a atualização e o aprimoramento dos conhecimentos relacionados ao bem-estar emocional e ao suporte psicossocial dessa faixa etária, o que poderá auxiliar no estabelecimento e fortalecimento de locais de assistência dedicados à acolhida desse público, atendendo às suas necessidades psicossociais, especialmente em momentos de crise.

Campus virtual da Fiocruz já possui 7 anos

Há 7 anos, o Campus Virtual Fiocruz trabalha para integrar pessoas e instituições na rede virtual voltada à educação em saúde. Atualmente, o CVF conta com 200 mil inscritos, mais de mil cursos em sua plataforma e emitiu cerca de 45 mil certificados.

Lançado em 27 de setembro de 2016 como uma rede de ensino e aprendizagem para facilitar a troca de experiências entre alunos, professores e profissionais envolvidos nas atividades de Ensino da Fundação, também consolidou a cooperação entre redes parceiras, como a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e o Campus Virtual de Saúde Pública (CVSP/OPAS), estimulando também novas cooperações institucionais.

A pandemia trouxe ainda mais urgência para mudanças nos processos de ensino, como forma de evitar a propagação do Coronavírus. Portanto, um campus virtual foi fundamental nesse período.

