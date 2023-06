Netflix: este filme fará você viver a semana com ALEGRIA

Está procurando um filme para assistir que te dê ânimo e vontade de viver a semana com mais alegria e motivação? Então, você precisa conhecer esta obra lançada em 2015, que está no catálogo da Netflix.

O filme se trata de “Sr. Sherlock Holmes”, dirigido por Bill Condon e estrelado por Ian McKellen. No longa que se passa em 1947, no período pós-guerra, mostra o famoso detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle, com mais de 90 anos e fragilizado com sua idade avançada. Por causa disso, resolve revisitar um caso ocorrido há 30 anos atrás.

Saiba tudo sobre esse filme da Netflix que vai animar sua semana.

Filme da Netflix mostra a velhice do detetive Sherlock Holmes

Para quem está procurando o que assistir na Netflix uma boa pedida é o filme “Sr. Sherlock Homes”, que mostra o icônico detetive relembrando um caso investigado por ele há 30 anos atrás.

Enquanto vive seu exílio em uma casa de campo em Sussex, acompanhado da empregada e do filho adolescente, Holmes enfrenta fragmentos de sua memória que não é mais ágil como antes.

O roteiro é baseado no romance Mitch Cullin, com fotografia de Tobias A. Schliessler, trilha sonora de Carter Burwell e direção de Bill Condon. Ian Mckellen ocupa o papel principal.

O propósito do filme é causar reflexão sobre o passar do tempo e as consequentes limitações da idade, assim como a importância das relações entre gerações diferentes. A narrativa também aborda a influência de nossas memórias na forma com que percebemos a realidade em volta. Diferente das tramas cheias de suspense e investigação criadas por Conan Doyle, o filme da Netflix mergulha na psique de Holmes de forma profunda e contundente.

A ambientação é composta por paisagens exuberantes e naturais, com jardins elegantes e casinhas medievais feitas com tijolos e pedras.

Ao preencher seus dias com praticando apicultura e ensinando o filho a lidar com abelhas, ele recebe cartas de um antigo amigo que mora no Japão, fazendo-o sentir uma culpa existencial. Diante disso, ele acaba por relembrar um caso que investigou no passado no qual teve uma conversa memorável com uma mulher que sofria pela perda dos filhos. O filme traz um desfecho para as histórias de Sherlock Holmes.

Quem é fã do famoso detetive e de suas histórias, é uma oportunidade de vê-lo em uma nova roupagem lidando com sua velhice.

Conheça Sherlock Holmes

Sherlock Holmes é um personagem fictício criado por Sir Arthur Conan Doyle, um escritor e médico escocês, em 1887. Aparece pela primeira vez na revista Beeton’s Christmas Annual na história Um Estudo em Vermelho.

Holmes ficou conhecido por sua perspicácia em solucionar crimes de difícil resolução com a ajuda de seu parceiro, Dr. Watson.

Morador da Rua Baker Street 221 B, em Londres, capital da Inglaterra, Sherlock Holmes é descrito com uma personalidade excêntrica e uma capacidade de dedução fora do convencional. Seu maior inimigo é o professor Moriarty, tido como “Napoleão do crime” pelo famoso detetive.

Suas histórias são lidas e relidas até hoje, com diversas adaptações para o cinema, tv e teatro.

