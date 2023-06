Dica dos especialistas: consulte seu PIS rapidamente usando apenas seu CPF

Como consultar o PIS pelo CPF – Em meio à complexidade do sistema previdenciário brasileiro, muitos trabalhadores se sentem inseguros sobre como acessar seus direitos, como o Programa de Integração Social (PIS). Neste artigo, desvendamos a história e a função do PIS, além de compartilhar um guia detalhado de como verificar sua elegibilidade e consultar o PIS usando seu CPF.

É possível descobrir o número do PIS utilizando o CPF por meio de aplicativos como o Meu INSS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

É possível usar o CPF para consultar o PIS?

Criado em 1970, o PIS é um programa de benefícios voltado para trabalhadores de empresas privadas. Ele fornece acesso a um abono salarial, que serve como um pagamento extra anual para aqueles que preenchem certos critérios. Cada trabalhador recebe um número único ao ser registrado pela primeira vez em uma empresa. Esse número é usado para consultar o valor do abono e solicitar benefícios previdenciários.

Veja também: Contagem regressiva para o PIS/Pasep; veja como receber o dinheiro

Se você não sabe o número do seu PIS, não se preocupe. A numeração pode ser facilmente encontrada usando seu CPF, o número do Cadastro de Pessoa Física. Diversos canais disponibilizam esse serviço, incluindo o aplicativo Meu INSS e o portal Carteira de Trabalho Digital.

O PIS é destinado a pessoas com carteira de trabalho assinada. Todos os meses, as empresas contribuem para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que fornece fundos para os pagamentos do abono salarial e do seguro-desemprego. Os trabalhadores são registrados no programa no momento do primeiro emprego. Essa inscrição gera uma numeração única, que permanece a mesma mesmo se o trabalhador mudar de emprego.

Para receber o pagamento do PIS, os trabalhadores devem atender a alguns requisitos. Primeiro, eles devem ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos cinco anos. Além disso, devem receber até dois salários mínimos por mês e ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base. Finalmente, os dados do trabalhador devem ter sido corretamente relatados pelo empregador ao Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).

É importante lembrar que o pagamento do PIS é organizado de acordo com um calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal, que leva em conta a data de nascimento do trabalhador. As regras para a elegibilidade ao PIS podem mudar, então é sempre recomendável verificar as últimas atualizações com as entidades competentes, como a Caixa Econômica Federal ou o Ministério do Trabalho.

Para saber se você tem direito ao PIS e qual valor deve receber, você pode usar várias ferramentas, como os aplicativos Caixa Tem, Caixa Trabalhador e Carteira de Trabalho Digital. Também é possível ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão no número 0800 726 0207. O valor do abono é proporcional aos meses trabalhados no ano-base.

Abono salarial

O número do PIS é vital para acessar o abono salarial, que pode ser visto como um 14º salário. O benefício é administrado pela Caixa Econômica Federal. Os correntistas do banco recebem o pagamento automaticamente, de acordo com o calendário do PIS. Aqueles que não são correntistas podem sacar o abono em qualquer agência da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação e o número do PIS.

Seu saldo PIS pode ser verificado online. A quantia do abono salarial do PIS sempre será de até um salário mínimo. Se você preencheu todas as exigências e trabalhou durante todo o ano, terá direito a receber esse valor. Para aqueles que não trabalharam o ano inteiro, o valor será proporcional ao tempo trabalhado. Se o funcionário trabalhou mais de 15 dias em um mês específico, esse mês é considerado um mês completo para o cálculo do abono.

A consulta ao PIS pode ser feita através do CPF em vários canais, incluindo Meu INSS, Carteira de Trabalho Digital, FGTS, App Caixa Trabalhador, Caixa Tem e Site Caixa PIS. O número do PIS também pode ser encontrado em documentos físicos, como a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O atendimento do INSS, acessível através do telefone 135, também pode fornecer informações sobre o PIS. As ligações são gratuitas, podendo ser feitas tanto de telefones fixos quanto de celulares.

Portanto, mesmo que o sistema previdenciário brasileiro possa parecer intimidante, não se preocupe. Com as ferramentas e informações corretas, você pode facilmente acessar seus direitos como trabalhador e garantir que está recebendo todos os benefícios que merece.

Veja também: 10,5 milhões de TRABALHADORES têm dinheiro parado no PIS/PASEP; como sacar?