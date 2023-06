Por que você precisa deixar o feijão de molho no limão agora

A maneira na qual os alimentos são preparados são de suma importância para quem irá consumi-los no final do processo. Por conta disso, antes de iniciar o preparo, é comum que o alimento seja colocado ‘demolho’ na água ou imerso em temperos, a fim de potencializar todos os seus sabores. Contudo, um estudo realizado confirmou que a prática é correta e orientou que com o feijão e outros grãos, fosse colocado um limão também durante o demolho, entenda o motivo.

Entenda qual os benefícios de colocar limão na água do feijão | Imagem de SooYeongBeh por Pixabay

A prática visa potencializar os seus nutrientes

Na maioria das vezes, os cozinheiros optam por colocar o feijão e outros grãos na água antes do cozimento para que ele fique macio e o cozimento dure menos tempo, uma vez que ele já passou um período imerso na água. Contudo, a prática possui outros benefícios além desse.

De acordo cum uma especialista, ao deixar o feijão de molho, faz com que os seus nutrientes fiquem mais ‘absorvíveis’ pelo organismo, uma vez que há a quebra do ácido fítico, o ácido em questão é responsável por reduzir a absorção de minerais e proteínas.

E colocar feijão dentro da água, aumenta ainda mais a quebra do ácido, proporcionando uma maior absorção do nutriente pelo organismo.

Qual a função do ácido fítico?

O feijão é uma das melhores fontes de proteínas, fibras e vitaminas para o nosso corpo, todavia, a absorção desses nutrientes pode ser dificultada por conta de uma substância que atua no grão de feijão, isto é, o temido ácido fítico.

Na prática, ele faz bem para o feijão, pois ele funciona como um ‘segurança’ dos nutrientes que estão no grão, isto é, ele realiza a proteção deles. Todavia, ele acaba atrapalhando que o organismo humano possa absorver os nutrientes de uma maneira fácil.

Por conta disso, é importante que haja o cozimento do feijão, dessa maneira, a quantidade de ácido fítico é reduzida e o organismo consegue absorver com uma maior facilidade.

Como o limão ajuda na quebra desse ácido?

Ao colocar o feijão dentro da água juntamente com limão ou outra substância que possui pH ácido contribui para a quebra do ácido fítico que está contido no feijão. Isso ocorre por conta que o ácido possui uma estrutura molecular que é bastante difícil de ser quebrada pelas enzimas do sistema digestório.

Então, quando o ácido entra em contato com o ácido do limão, há uma quebra do ácido fítico em moléculas menores, o que ajuda na absorção pelo organismo humano. Confira como realizar o demolho:

Em um recipiente, coloque os grãos de feijão;

Pegue água filtrada e coloque até o nível da água superar o nível dos grãos de feijão;

Agora, adicione rodelas ou gotas de feijão.

Lembrando que a medida correta é a proporção 2 para 1, isto é, duas medidas de água para cada uma de feijão. E uma colher de sopa de limão para cada medida de água, ou seja, no exemplo citado, seriam 2 colheres de sopa de limão.