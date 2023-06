Desconto exclusivo! Tarifa social nas contas de água é a grande ajuda

Não é de hoje que muitas famílias brasileiras têm dificuldades no pagamento de contas básicas e necessárias. Como é o caso da fatura de água e luz. Até então surgiram inúmeros projetos para auxiliar os brasileiros nos pagamentos da conta de luz, entretanto, de água ainda não haviam surgido alguns concretos. Agora será possível solicitar o benefício da tarifa social a fim de conseguir descontos na fatura de água. Entenda como funciona e como pedir o benefício.

Como funciona o Tarifa Social?

Trata-se de um benefício concedido aos brasileiros que reduz consideravelmente o valor da conta de água. Dessa maneira é possível pagar muito menos e sempre deixar as faturas atualizadas e em dia. Portanto, caso o beneficiário gaste um valor X na fatura, terá um desconto sobre isso.

A Tarifa Social não está disponível para todos os brasileiros, apenas para os cidadãos inscritos no CadÚnico. Ou seja, precisam ter renda per capita de no máximo meio salário mínimo.

Além disso, precisam habitar em uma residência considerada como residencial. O benefício consiste não na isenção do valor da conta de água, mas em um desconto aplicado sobre a fatura de água. Auxiliando bastante as famílias que vivem sob vulnerabilidade social.

A crise sanitária é uma realidade em várias comunidades brasileiras. Vários motivos ocasionam este problema, entretanto, um deles é sem sombra de dúvidas o elevado valor das faturas de água.

Como solicitar o benefício?

Antes de tudo, é válido lembrar que é necessário que o beneficiário tenha renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Não são todas as companhias de água que estão liberando a Tarifa Social para os seus clientes. Desse modo, é necessário verificar com o setor local responsável sobre isso. Caso esteja liberado, segue a segunda parte.

O interessado deverá estar com o cadastro ativo no CadÚnico. Desse modo, deverá ir até o CRAS local a fim de pedir o documento chamado de “Folha Resumo”. Isso comprova a inscrição dos demais no programa do Governo.

Posteriormente, basta entrar em contato com a companhia de água responsável pelo abastecimento da região e a partir daí solicitar a inclusão da Tarifa Social no programa. Logo após isso, a companhia irá analisar todos os documentos entregues e então, caso esteja tudo correto, o desconto virá nas próximas faturas de água.

Espera-se que com o passar dos meses todas as companhias de água adotem o programa como parte de sua empresa. Auxiliando bastante os brasileiros que vivem sob vulnerabilidade social. Já é possível ir em busca de adesão ao benefício.