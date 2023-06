Surpresa! Lula revela “presente especial de São João” para o Bolsa Família

Como o Bolsa Família é um programa que atende milhares de famílias, o governo está tentando promover e deixar equilibrado, pois é um programa de transferência de renda, e está passando em algumas modificações após Lula assumir a presidência.

Ao fazer uma reavaliação para os critérios de elegibilidade dentro do programa e benefícios é necessário aprimorar os mecanismos de fiscalização e também precisa investir na capacitação dos beneficiários, ou seja, o programa vai oferecer um suporte mais adequado para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

Programa Bolsa Família

Vale destacar que a partir de agora o programa Bolsa Família vai ser no valor de R$ 142 para cada pessoa que mora na mesma residência e foi estabelecido a parcela fixa do programa no valor de R$ 600,00 mensalmente.

No entanto para as famílias que são numerosas podem começar a receber mais do que apenas R$ 600,00, é isso mesmo que você leu, o benefício vai beneficiar crianças de 0 a 6 anos no valor de R$ 150,00 com 7 a 18 anos.

O vale gás também será pago no valor de R$ 109 neste mês de junho, mas é importante destacar que esse benefício é pago de dois em dois meses e não para todos os beneficiários. Ou seja, quem tem criança no valor de 0 a 6 anos pode receber R$ 150 a mais.

Quando os beneficiários souberam que neste mês de junho vão poder receber bem mais que R$ 600 estão comentando que é um presente do São João para os brasileiros, já que estamos no mês que é de festa junina e que comemora o São João.

Calendário Bolsa Família de junho

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

O mês de junho é conhecido como um mês totalmente festivo, que tem festas, comidas, danças, e todos amam esse tempo. E com essa notícia para os beneficiários do programa só fez com que o mês ficasse melhor.

