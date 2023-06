Alívio para os consumidores: conta de energia mais leve em junho

A conta de luz é o que assusta todo mês os brasileiros, pois essa conta é o que compromete uma parcela significativa no orçamento salarial da família, e como recentemente está tendo um aumento nas contas, os brasileiros estão sofrendo com esse aumento para equilibrar as despesas domésticas.

Porém, dessa vez temos uma ótima notícia, para as pessoas que estão esperando chegar à conta de energia desse mês de junho, a Aneel já comunicou que a conta desse mês vai ser comtemplada com a cor verde, ou seja, pode trazer um alívio no bolso do trabalhador.

veja sobre a tarifa cor verde. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aneel comtempla conta de energia com a cor verde, o que isso significa?

Muitas pessoas não conhecem sobre as cores da bandeira tarifária nas contas de energia. A cor verde indica que não terá cobrança adicional na conta de energia elétrica nesse mês de junho. Todos podem comemorar esse mês porque a informação foi compartilhada pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Bandeiras tarifárias

Como informado acima, a bandeira tarifária não é conhecida, mas elas são um sistema que foi adotado no Brasil para conseguir informar todos os consumidores sobre a geração de energia e quais os níveis das reservas hidrelétricas do Brasil.

Essas bandeiras são representadas por cores e indicam o custo da energia. A cor verde indica que não terá cobrança adicional, ou seja, nesse mês de junho o valor que será pago pelo consumidor será apenas o valor da luz.

A cor verde também indica que as condições de energia estão favoráveis com os reservatórios hidrelétricos. Lembrando que a bandeira verde está em vigor desde o ano passo especificamente, desde o mês de abril, já são 14 meses sem cobrança adicional na conta de luz.

Veja também: Como ter DESCONTO na sua conta de energia elétrica

Condições de geração de energia

A bandeira verde só está tendo continuidade porque a estabilidade de condições de geração de energia está dentro do padrão, além de ser uma ótima notícia para os consumidores, pois isso significa que não vai acontecer um aumento no valor da conta nesse mês.

Não podemos deixar de mencionar que existem também outras bandeiras tarifárias que podem ser adicionadas se a geração de energia não estiver boa, tem a bandeira amarela que significa um acrescimento de 0,01 real para cada kilowatt-hora (kWh) que for consumido.

Já a bandeira vermelha nos níveis 1 e 2 geram valores maiores de 0,03 a 0,09 por kWh que for consumido.

Veja também: ENERGIA ELÉTRICA terá novo valor depois de acordo governamental