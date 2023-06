Anúncio surpreendente: Bolsa Família de junho terá acréscimo

Ótima notícia para quem é beneficiário do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família que está trazendo nesse mês de junho duas categorias específicas de beneficiários, ou seja, a partir desse mês novas pessoas vão receber um adicional financeiro.

Essa medida foi criada para ajudar as famílias numerosas a terem um melhor apoio financeiro para conseguir ter sobrevivência. A parcela de R$ 600 é fixa para todos os beneficiários, e desde o mês de março o programa já iniciou o pagamento do benefício adicional que se chama Primeira Infância no valor de R$ 150 (no máximo duas crianças por famílias que esse valor será pago).

crianças, jovens e gestantes vão receber R$ 50,00 nesse mês. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inclusão de mais grupos

O governo também decidiu colocar mais pessoas nesse grupo de inclusão para ampliar esse programa aos beneficiários e garantir realmente um suporte financeiro para essas famílias de baixa renda.

O pagamento desse mês de junho vai começar no dia 19 para quem tem NIS 1. Porém, precisamos informar que houve uma antecipação nesse calendário e vai começar no dia 17 os pagamentos. Lembrando que esse benefício é necessário ter inscrição no CadÚnico que pode ser realizado nos pontos de atendimento da assistência social.

Quais são esses grupos no mês de junho?

Neste mês, o governo vai iniciar o pagamento para as crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e também as gestantes vão receber um valor de R$ 50,00 mensalmente nas parcelas do programa.

Calendário do Bolsa Família

Veja abaixo as datas de pagamento do programa Bolsa Família neste mês de junho, os grupos são separados pelo Número de Identificação Social (NIS) como referência. Confira:

NIS de final 1: 19 de junho

NIS de final 2: 20 de junho

NIS de final 3: 21 de junho

NIS de final 4: 22 de junho

NIS de final 5: 23 de junho

NIS de final 6: 26 de junho

NIS de final 7: 27 de junho

NIS de final 8: 28 de junho

NIS de final 9: 29 de junho

NIS de final 0: 30 de junho.

