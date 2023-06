Saia do sufoco: quais bancos vão aderir ao programa de renegociação de dívidas

Bancos no programa de renegociação de dívidas – O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, deu partida ao programa “Desenrola Brasil”, uma iniciativa voltada à renegociação de dívidas de famílias com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O programa, que passa a funcionar a partir de julho, visa alcançar débitos de até R$ 5 mil contraídos até o final do ano passado.

O programa “Desenrola Brasil” visa a renegociação de dívidas em bancos, oferecendo recursos para pessoas físicas com restrições financeiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Estes bancos irão permitir que você renegocie suas dívidas

O “Desenrola Brasil” foi oficializado por meio da Medida Provisória 1176/23, que ainda depende da adesão das empresas credoras para sua plena aplicação. Para incentivar a adesão, o Tesouro Nacional se propõe a oferecer garantias às empresas no caso de inadimplência por parte dos devedores. Esse estímulo do governo promove condições para que as empresas possam oferecer descontos significativos aos cidadãos endividados.

Veja também: Descubra a verdade sobre a cobrança do PIX em 2023: Banco Central se pronuncia

Embora a lista completa das empresas e bancos participantes ainda não tenha sido divulgada, algumas das principais instituições financeiras do país, como o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco e PagBank, já anunciaram adesão à iniciativa. No entanto, as negociações de dívidas só serão iniciadas após a regulamentação do programa pelo governo, prevista para ocorrer no próximo mês.

A construção do programa foi um trabalho conjunto do governo e das instituições financeiras, mediadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Isaac Sidney, presidente da Febraban, reforçou em comunicado que, quando o programa entrar em operação, os bancos estarão prontos para contribuir na redução do número de consumidores com restrições financeiras, auxiliando milhões de cidadãos a reduzir suas dívidas.

Para compreender o funcionamento do “Desenrola Brasil”, é importante destacar que ele se divide em duas faixas de benefícios. A Faixa I é voltada para indivíduos com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico. Nessa faixa, o programa oferece recursos como garantia para a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, excluindo categorias como crédito rural, financiamento imobiliário e outras especificadas pelo Ministério da Fazenda.

Os devedores poderão optar pela liquidação do débito à vista ou pelo financiamento em até 60 meses, sem entrada, com taxa de juros de 1,99% ao mês e primeira parcela após 30 dias. A renegociação pode ser realizada via celular, com opções de pagamento por Pix, débito em conta ou boleto bancário. Adicionalmente, os beneficiários serão incentivados a participar de um curso de Educação Financeira.

Já a Faixa II do programa é voltada exclusivamente para pessoas com dívidas em bancos, permitindo a renegociação direta com a instituição financeira, sem a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Em troca de descontos nas dívidas, o governo oferece aos credores um incentivo regulatório para aumentar a oferta de crédito.

Desenrola Brasil

O programa “Desenrola Brasil” vai isentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) tanto na Faixa I quanto na Faixa II, o que torna as condições de pagamento ainda mais atraentes. Além disso, pessoas jurídicas também poderão participar do programa como credoras, sendo incentivadas a oferecer descontos na renegociação e excluir as contas renegociadas dos cadastros de inadimplentes.

Um dos pontos altos do programa é a exigência de que os bancos participantes excluam do cadastro de inadimplentes as dívidas de até R$ 100. A medida tem o potencial de impactar cerca de 1,5 milhão de brasileiros que têm contas atrasadas nessa faixa de valor. Vale ressaltar, no entanto, que essa exigência não se estende a empresas varejistas ou companhias de serviços públicos. A ideia central é que valores mais baixos não prejudiquem o consumidor em termos de crédito, embora as contas ainda estejam disponíveis para renegociação.

Veja também: Quais cobranças indevidas os bancos são OBRIGADOS a devolver?