Tudo girando SEMPRE? Como prevenir e o que causa a labirintite

O ouvido possui três estruturas, o ouvido externo, o médio e o interno. No ouvido interno há canais semicirculares que auxiliam na sensação de equilíbrio. Contudo, quando o indivíduo desenvolve labirintite essa sensação de equilíbrio para de existir e a pessoa sente tonturas e outros sintomas, as causas da patologia são diversas, desde uma gripe até mesmo uma infecção bacteriana pode desencadear a condição, entenda mais sobre o assunto.

O que é a labirintite?

É uma patologia que acaba sendo desencadeada pela inflamação do labirinto, que é uma estrutura bem sensível que fica no ouvido interno, ele é responsável por enviar sinais nervosos ao cérebro acerca de informações sobre o espaço e o equilíbrio.

Todavia, quando o labirinto está inflamado, ele tem seu funcionamento prejudicado, o que acaba fazendo com que ele envie sinais errados para o cérebro e isso ocasiona tonturas e a sensação que a pessoa está se movendo, mesmo estando estática. Os sintomas mais comuns são:

Tontura;

Náuseas;

Vômitos;

Perda da audição de modo temporário.

O que pode causar a labirintite?

Os motivos que fazem com que o labirinto fique inflamado são vários, os mais comuns são infecções (virais e bacterianas), todavia, há casos que até mesmo uma gripe mais intensa pode ocasionar isso.

Também é comum que haja a chamada labirintite emocional, ela é causada por conta de estresse excessivo, ansiedade ou depressão. E ela pode piorar ainda mais quando o estresse é agudo ou quando o indivíduo realiza movimentos rápidos com a cabeça, além dos sintomas citados, há outros:

doenças do sistema respiratório;

infecções virais no ouvido interno;

meningite;

infecções no estômago;

herpes;

infecções bacterianas (raro);

doença de Lyme, ela é transmitida pelo carrapato.

Como se prevenir da labirintite?

Não há uma ‘receita mágica’ para que a pessoa não desenvolva a labirintite, mas existem alguns cuidados que o indivíduo pode ter para que ela não venha ser tão prejudicial para a saúde.

As dicas estão relacionadas ao cotidiano e é recomendável que as pessoas evitem hábitos que não são saudáveis, ou seja, priorizem comidas saudáveis e nada de doces e gorduras. Beber bastante água também é importante, além disso, evitar tomar bebidas que contenham alto teor de álcool. E para melhorar ainda mais, é indicado a prática de exercícios físicos.

Já o tratamento varia de acordo com a causa, no caso da labirintite emocional, ela é tratada por meio de psicoterapia, ao passo que a viral ou bacteriana precisa de medicamentos para controlar as crises e diminuir a inflamação no labirinto. Então, se você acredita que pode estar com a patologia, procure imediatamente um médico, pois quanto antes o tratamento for iniciado, maiores são as chances da pessoa ficar curada rapidamente.