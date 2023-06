Descontentamento em massa: AUMENTO de preço desta rede social causa revolta generalizada

Rede social anunciou aumento de preço – A conhecida plataforma de mídia social Reddit está experimentando uma onda de descontentamento que tem como alvo recentes alterações na política de preços. Uma grande parte de sua base de usuários, numerosa e altamente engajada, reagiu com indignação e levantou a voz contra a empresa. A insatisfação se origina do aumento de custos para os desenvolvedores de aplicativos de terceiros que operam na plataforma, programado para entrar em vigor no início de julho. Isso gerou uma onda de protestos online que se manifesta de maneiras únicas e com consequências inesperadas para a própria Reddit.

O aumento de preço anunciado pelo Reddit está gerando protestos intensos na rede social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Rede social famosa avisou sobre aumento no preço

A reação dos usuários da Reddit tomou a forma de um boicote organizado, que envolveu mais de 7,2 mil subreddits, incluindo algumas das comunidades mais populares da plataforma. Esses subreddits tornaram-se privados por um mínimo de 48 horas a partir de segunda-feira, 12 de junho, em sinal de protesto contra o aumento de preços. O subreddit r/Save3rdPartyApps anunciou que alguns de seus participantes manterão o estatuto privado durante 48 horas, até 14 de junho, enquanto outros pretendem manter a restrição até que a empresa aborde suas preocupações.

Os usuários não adotaram essa medida levemente. Este movimento é um sinal do amor dos usuários pela plataforma e de seu desejo de proteger a experiência que ela oferece. O usuário r/Toptomcat, em um comentário, mencionou que a mudança de tarifa impossibilitaria muitos de continuar desfrutando do Reddit da maneira como estão acostumados. Esta ação de protesto foi planejada pelos moderadores na semana passada, após alguns dos populares aplicativos de terceiros anunciarem que não poderiam arcar com os novos preços. Desenvolvedores notáveis, como aqueles responsáveis pelo Apollo para Reddit, informaram que descontinuarão seus aplicativos até o final de junho.

O boicote iniciado deixou muitos usuários do Reddit buscando alternativas para manterem-se conectados e continuar a interagir com suas comunidades online. As plataformas que se destacaram como alternativas incluem o Discord, The Positivity Network, Unexpected Friends e Luna’s Lobby.

Discord

O Discord, em particular, tem atraído a atenção como um forte concorrente do Reddit. Antes do boicote, o Business Insider já havia identificado o Discord como um rival em potencial para o Reddit. Com 150 milhões de usuários ativos mensais, a plataforma, inicialmente criada para atender à comunidade de jogos, expandiu seu alcance para além dos gamers. O Discord possui uma estrutura semelhante à do Reddit, organizado em canais para tópicos específicos, com suporte para chat de texto, vídeo e voz. Agora, diante da insatisfação dos usuários do Reddit, o Discord provavelmente atrairá um número ainda maior de usuários de fóruns.

A disputa em curso entre os usuários do Reddit e a plataforma destaca a influência que os usuários podem exercer quando se unem em protesto. Afinal, o sucesso de qualquer plataforma de mídia social depende do engajamento de sua base de usuários. A capacidade de organizar protestos em massa em uma plataforma online destaca o poder que as comunidades online têm na era digital. Agora, o Reddit deve responder a essas preocupações se quiser preservar e cultivar sua base de usuários.

