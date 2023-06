Pare o que você está fazendo! “SURPRESA” do WhatsApp acaba de chegar

Surpresa do WhatsApp – Com a tecnologia em constante evolução, o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários, está se preparando para lançar uma funcionalidade inovadora que promete revolucionar a maneira como nos comunicamos. Imagine ser capaz de compartilhar o que está sendo exibido na tela do seu celular durante uma chamada com alguém? Isso vai além de enviar textos, áudios, fotos e vídeos, mas a capacidade de compartilhar a tela do seu celular em tempo real. Como isso vai funcionar? Continue lendo para descobrir mais.

WhatsApp traz grande surpresa para os usuários

Compartilhamento de tela, como o próprio nome sugere, é uma funcionalidade que permite que você mostre em tempo real o que está sendo exibido na tela do seu smartphone para outra pessoa. Isso pode ser feito durante uma chamada de voz ou vídeo. Essa nova adição ao app permitirá que você compartilhe documentos, apresentações, fotos, vídeos ou qualquer outro conteúdo que esteja no seu smartphone com a pessoa com quem você está conversando, melhorando assim a eficácia da comunicação.

Ainda em fase de testes, o compartilhamento de tela no WhatsApp ainda não está disponível para todos os usuários. Atualmente, apenas os usuários da versão Beta do app podem testar essa funcionalidade em dispositivos Android e iOS. Se você estiver curioso para saber se essa novidade já chegou ao seu WhatsApp, procure por um ícone de um quadrado com uma seta na parte superior da tela durante uma chamada de voz ou vídeo. Caso este ícone esteja presente, você poderá iniciar o compartilhamento de tela apenas tocando nele.

Ao ativar o compartilhamento de tela, você poderá navegar pelo seu celular normalmente e mostrar qualquer coisa que quiser para a outra pessoa. Isso lhe dará a liberdade de pausar ou encerrar o compartilhamento a qualquer momento. A pessoa que receber o compartilhamento de tela poderá ver tudo o que estiver sendo exibido na sua tela, no entanto, não poderá interagir diretamente com ela.

A funcionalidade de compartilhamento de tela do WhatsApp tem o potencial de trazer muitos benefícios para os usuários. Com esse recurso, você poderá mostrar para alguém que esteja a distância algo que você está vendo no seu celular, como uma foto, um vídeo ou um meme. Isso também abrirá a possibilidade de fazer apresentações profissionais ou acadêmicas sem a necessidade de enviar arquivos por e-mail ou outros meios.

Além disso, a nova ferramenta permitirá ensinar alguém a fazer algo no celular, como configurar um aplicativo, acessar um site ou resolver um problema. Isso sem falar na possibilidade de pedir ajuda a alguém que tenha mais conhecimento sobre um assunto que você esteja pesquisando no seu celular, como uma receita, uma dica de viagem ou uma informação importante.

O compartilhamento de tela no WhatsApp é mais uma ferramenta que deve surpreender os usuários do app, tornando a comunicação mais fácil e dinâmica. Embora ainda não haja uma data oficial para o lançamento da funcionalidade para todos os usuários, espera-se que isso aconteça em breve. Portanto, é importante manter o seu app atualizado para não perder essa e outras novidades que o WhatsApp continua a oferecer para melhorar a experiência de seus usuários.

