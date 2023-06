WhatsApp promete acabar com muitas “fofocas” com BLOQUEIO de recurso

Bloqueio deste recurso no WhatsApp – Em um mundo cada vez mais digital, a privacidade tem se tornado uma questão central. Se você é um usuário do aplicativo de mensagens mais popular do mundo, o WhatsApp, provavelmente já se deparou com o recurso de visualização única, que permite enviar fotos e vídeos que se autodestroem após serem vistos uma única vez pelo destinatário. Mas a plataforma tem mais uma novidade a oferecer: a impossibilidade de captura de tela dessas mídias temporárias. A partir de agora, os usuários do mensageiro poderão compartilhar conteúdos sem a preocupação de terem suas imagens ou vídeos salvos na galeria do destinatário.

O WhatsApp oferece um recurso de visualização única que permite enviar conteúdos que se apagam após serem vistos, garantindo mais privacidade aos usuários. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp vai desativar recurso?

Essa funcionalidade, que tem como principal objetivo aumentar a segurança dos usuários, está disponível tanto para dispositivos Android quanto para iPhone. A ativação do recurso é bastante simples e intuitiva. Ao selecionar ou capturar uma foto ou vídeo, o usuário pode optar por adicionar uma legenda, caso queira, e antes de enviar a mídia, tocar no ícone que apresenta o número 1. Este é o sinal que indica que a imagem ou vídeo está em modo de visualização única, permitindo que a mídia seja visualizada apenas uma vez antes de se tornar completamente inacessível para o destinatário.

Mas o que acontece se alguém tentar burlar essa configuração e fazer uma captura de tela? Ao contrário do que ocorre com a visualização normal, nesse caso, o aplicativo envia uma mensagem para a pessoa que tenta fazer a captura, informando que essa ação não é permitida por questões de privacidade. Além disso, o WhatsApp gera uma imagem na galeria do usuário com a mesma mensagem, deixando claro que a tentativa de captura de tela foi bloqueada.

Essa nova função do mensageiro, propriedade da Meta Platforms Inc., reforça a privacidade dos usuários, oferecendo mais controle sobre o compartilhamento de mídias no aplicativo. Esta é uma ferramenta útil para o envio de fotos e vídeos que o usuário não deseja que sejam registrados permanentemente, como imagens de senhas, cartões, documentos e até mesmo conteúdos de natureza mais íntima.

Privacidade e segurança

Apesar de proporcionar um grau significativo de privacidade e segurança, é importante lembrar que essa funcionalidade não é completamente à prova de falhas. Nada impede, por exemplo, que a pessoa que recebe uma mídia em modo de visualização única possa fotografar a tela com outro dispositivo. Além disso, pode haver ferramentas e aplicativos capazes de burlar esse bloqueio implementado pelo WhatsApp.

Portanto, o uso desta função deve ser feito com cautela e baseado na confiança entre o remetente e o destinatário. O WhatsApp continua investindo em melhorias de privacidade e segurança, mantendo sua posição de liderança entre os aplicativos de mensagens e destacando-se por suas inovações voltadas à proteção do usuário.

