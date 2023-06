Novo saque do FGTS autorizado a partir de AGORA! Saiba como fazer

Como realizar o saque do FGTS – Para muitos brasileiros, agosto trará um incremento muito bem-vindo em suas contas do FGTS, conforme revelam as novas diretrizes desse programa. Os adeptos do saque aniversário, assim como aqueles que sofrerem uma demissão sem justa causa, entrarem na aposentadoria ou investirem na aquisição de um imóvel próprio, poderão se beneficiar de um acréscimo monetário considerável. Mas, afinal, como isso ocorrerá e quais são as implicações para a economia doméstica dos trabalhadores? Continue a leitura para descobrir.

O saque do FGTS é uma oportunidade para os brasileiros obterem um dinheiro extra, dividido com base nos lucros do saldo poupado ao longo do ano. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saque do FGTS está disponível?

A autorização para aumento do valor disponível para saque no FGTS foi uma notícia recebida com entusiasmo pelos brasileiros. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma ferramenta importante de proteção do trabalhador, que pode ser acessada em várias situações. Entre as ocasiões mais comuns estão a perda do emprego sem justa causa, um acordo com o empregador, a necessidade de enfrentar emergências financeiras, ou a opção de saque aniversário, que será a base para o próximo saque em agosto.

A partir deste saque, os trabalhadores serão beneficiados pela divisão dos lucros acumulados nas contas ativas e inativas durante o ano anterior. O montante que cada trabalhador terá direito vai depender do saldo que possuía nessas contas até o último dia de 2022. Desta forma, é esperado que muitos trabalhadores recebam valores significativos, uma vez que o valor final será diretamente influenciado pelo montante acumulado na conta do FGTS.

Vale destacar que todo trabalhador que possuía dinheiro na conta do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2022, independentemente do valor, terá direito ao valor proporcional. Isso significa que quanto maior o valor armazenado, maior será a quantia a ser recebida. Essa correlação direta ocorre porque o cálculo é feito considerando uma taxa fixa de 3% ao ano e a variação da Taxa Referencial.

Em relação àqueles que poderão sacar o novo valor do FGTS, os procedimentos habituais serão mantidos. Ou seja, apenas aqueles trabalhadores que estiverem dentro dos requisitos necessários para o saque é que poderão ter acesso ao dinheiro que é distribuído entre todos os titulares de contas ativas e inativas com saldos.

Então, embora o dinheiro seja realmente depositado na conta, seguindo os cálculos baseados no saldo até o último dia do ano anterior, o saque será realizado apenas em circunstâncias específicas. Essas incluem situações como: demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de residência própria, ter uma conta do FGTS inativa por mais de três anos e o saque aniversário.

Disponibilidade dos valores

A previsão é que os novos valores do FGTS estejam disponíveis nas contas dos trabalhadores até agosto, beneficiando aqueles que possuem a opção de saque aniversário nesse mês. Porém, se o trabalhador não conseguir sacar o seu dinheiro do FGTS em agosto, não precisa se preocupar. Ele poderá aguardar a data do seu saque aniversário, caso prefira, e assim aproveitar o aumento de valor que será depositado na sua conta.

Da mesma forma, aqueles com uma conta do FGTS inativa por mais de três anos podem solicitar o saque do valor total acumulado. Assim, também poderão participar da divisão dos lucros e receber um valor extra diretamente na sua conta.

Para solicitar o saque, é fundamental acessar o aplicativo do FGTS e seguir as instruções detalhadas nele. Este passo a passo ajuda a simplificar o processo, assegurando que todos os trabalhadores tenham acesso a esse benefício de forma rápida e eficiente. Portanto, se você está entre os brasileiros que se enquadram nas condições mencionadas, prepare-se para desfrutar desse acréscimo na sua conta do FGTS em breve.

