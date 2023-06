Tem PRAZO para ACABAR! Trabalhadores podem retirar até R$ 3 MIL do FGTS

Todos os trabalhadores que possuem uma conta ativa no famoso FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) receberam uma ótima notícia: ocorre que, exatamente desde quinta-feira, dia 1 de junho, a CEF (Caixa Econômica Federal), que é a grande responsável pelo gerenciamento deste fundo, liberou o saque-aniversário para alguns beneficiados.

Esta opção de modalidade de saque permite que, exatamente uma vez a cada ano, o cidadão que trabalha com carteira assinada consiga receber uma parte do saldo que se encontra disponível em sua conta do FGTS, sendo que a quantia a ser recebida sempre varia de 5% a 50% sobre o saldo total.

Mais detalhes, principalmente no que diz respeito a valores, podem ser conferidos por meio da leitura do artigo a seguir.

É possível saber previamente o valor a ser sacado

É imprescindível deixar claro que o prazo para fazer o resgate do dinheiro é de exatamente 90 dias: a quantia é liberada exatamente no mês de aniversário do trabalhador, mas ele não precisa fazer o saque imediatamente, caso não deseje.

Já a quantia que pode ser sacada dentro da modalidade do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é variável, sempre dependendo do saldo que consta na conta. Via de regra, quanto maior for esse saldo, maior poderá ser o saque realizado.

Para liberar cada quantia, o Governo Federal faz um cálculo considerando a aplicação de alíquotas sobre o saldo que se encontra disponível na conta em questão, fazendo ainda a soma de uma parcela adicional, cujo valor é a partir de R$ 50. Desta forma, em alguns casos é possível que muitos trabalhadores saquem no máximo R$ 3 mil.

Inclusive, quem deseja ter uma base de quanto realmente conseguirá sacar pode fazer uma simulação, usando para isso o próprio aplicativo do FGTS, antes de realmente aderir a esta modalidade.

Uma vez liberado, o valor terá seu depósito feito diretamente na conta que o trabalhador indicar, podendo ser até mesmo de outros bancos, e não necessariamente da Caixa Econômica Federal.

Se nenhuma conta for indicada, o dinheiro simplesmente ficará disponível no app acima citado, para que seja utilizado em uma transferência futura.

Sobre a quantia liberada para os trabalhadores, pelo FGTS

Abaixo é possível ver alguns exemplos de valores a serem disponibilizados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com cada faixa de saldo disponível na conta ativa:

Quem tem no máximo R$ 500 de saldo pode sacar metade desse valor;

Quem tem de R$ 500,01 a R$ 1.000 de saldo pode sacar 40% do valor, e ainda recebe um adicional de R$ 50;

Quem tem de R$ 1.000,01 a R$ 5.000 de saldo pode sacar 30% do valor, e ainda recebe um adicional de R$ 150.

Vale frisar, por fim, que todos aqueles trabalhadores que fazem aniversário agora, no mês de junho, e aderiram ao saque-aniversário poderão resgatar o dinheiro no máximo até o mês de setembro.

