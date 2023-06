Chefe do Instagram coloca a “boca no trombone” e revela segredos do algoritmo

Simplesmente não existe nenhum exagero em afirmar que o Instagram conseguiu se transformar em uma das redes sociais mais famosas e influentes dos dias atuais, contando com milhões de usuários em todo o mundo, que estão sempre compartilhando suas inspirações, suas histórias e seus momentos.

Porém, um aspecto que se mantém misterioso e intrigante a respeito desta rede é o tal do algoritmo. Mas agora, finalmente, depois de tantos anos, os detalhes a respeito deste tópico foram revelados, por ninguém mesmo que o próprio chefe do Instagram.

Inclusive, trata-se realmente de um algoritmo muito surpreendente e fascinante, conforme será possível notar no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

O Instagram é muito mais inteligente do que se imagina | Imagem: Gabrielle Henderson / unsplash.com

O que o chefe do Instagram revelou, a respeito do algoritmo dessa rede social

Muito se ouve falar sobre o algoritmo do Instagram o tempo todo e, por sinal, não são poucas as pessoas que acreditam que existe apenas um ativo no momento.

Mas a verdade é que essa rede social tão influente conta com diversos algoritmos, sendo que todos eles são impulsionados pela IA (Inteligência Artificial), por meio de um sistema muito sofisticado. Sistema esse que faz a análise criteriosa de inúmeros fatores, para então decidir quais são aqueles conteúdos que deverão chegar ao feed de cada usuário.

Entre todos os elementos que o algoritmo do Instagram considera, ganha grande destaque o comportamento que o usuário adota dentro da plataforma.

O sistema consegue registrar simplesmente todas as interações, como compartilhamentos, curtidas e até mesmo o tempo de visualização de determinado conteúdo, seja ele estático ou não. E essas interações, por sua vez, são todas devidamente armazenadas em uma imensa base de dados, de modo que o Instagram consiga conhecer seus usuários cada vez melhor, em seus mínimos detalhes, e possa entregar conteúdos ainda mais personalizados.

No feed, especificamente, o algoritmo realiza um trabalho que tem o objetivo de definir quais são aqueles conteúdos mais interessantes para cada pessoa, sempre levando em consideração seus interesses, suas preferências e as interações com algumas contas específicas.

Assim sendo, esta tecnologia tão interessante envia para o app de cada pessoa aquelas publicações que deverão despertar seu interesse, mantendo o engajamento e a conexão com os assuntos de maior interesse.

Veja também: Visualiza e não responde ou nem abre o WhatsApp: veja como cada signo se comporta

O Instagram de fato escolhe os conteúdos mais relevantes para cada pessoa

Como foi possível notar, existem critérios muito específicos que o Instagram leva em conta por meio de seus algoritmos e das análises realizadas por eles.

São, ao todo, exatamente 5 interações que são analisadas bem de perto:

1. A quantidade de segundos que o usuário fica em um conteúdo;

2. Os comentários feitos;

3. Os conteúdos que recebem curtidas deste usuário;

4. Os conteúdos que são compartilhados com maior frequência;

5. Se o usuário toca, ou não, na foto de perfil das contas de visita/segue.

Isso quer dizer, de modo geral, que cada algoritmo realmente tem foco em descobrir os maiores interesses e as maiores interações, por parte de cada usuário. Desta forma, o Instagram estará sempre fornecendo uma experiência agradável e, principalmente, personalizada.

Veja também: Como conseguir um carregador Samsung pagando ZERO REAIS por isso