Tem MUITO feriado ainda em 2023! Veja quais são os próximos

O ano já chegou na metade e até agora, quase todos os meses teve feriados prolongados e eles fizeram a alegria de todos, pois foi um momento a mais para o descanso dos brasileiros ou até mesmo, para espairecer a mente viajando. Os feriados são uma ótima maneira de sair da rotina e ficar em casa ou conhecer novos lugares e para os próximos meses, a previsão é de mais feriados, embora em julho e agosto não tenha nenhum, mas nos demais meses a falta será compensada, confira.

Confira os próximos feriados que irão acontecer no Brasil | Imagem de Peter H por Pixabay

No Brasil, quais os tipos de feriados que existem?

Antes de conhecer os próximos feriados, que tal aprender um pouco mais acerca dos feriados no Brasil? Vamos lá. Basicamente, há três tipos de feriados, os nacionais, ou estaduais e municipais e os facultativos.

Primeiramente, os nacionais, são regidos por uma lei federal e possuem validade em todo território brasileiro, alguns exemplos de feriados nacionais é o dia do trabalho e o natal.

Já os feriados estaduais e municipais dependem bastante da região onde a pessoa mora, basicamente, cada local possui sua própria cultura e consequentemente seus próprios feriados. Geralmente, feriados do tipo são para comemorar a fundação de um estado ou o padroeiro de uma determinada cidade.

Por fim, há os feriados facultativos, ou seja, eles não são obrigatórios em todo o Brasil e ocorrem apenas dentro de um grupo ou setor específico, após acordos.

Como é criado um novo feriado?

Qualquer feriado, seja em qual esfera governamental for, só pode existir após a aprovação de uma lei específica do órgão competente. Geralmente, os legisladores apresentam propostas de feriados para posteriormente elas serem votadas e quem sabe, aprovadas.

Caso uma proposta seja aprovada pela maioria, ela deixa de ser um projeto de lei e passa a ser uma lei propriamente dita. Por exemplo, se a cidade de Sobral quisesse promover um feriado em prol de alguma figura histórica da cidade, primeiramente, os vereadores deveriam apresentar um projeto, após isso, ele seria votado e se aceito pela maioria, o prefeito iria assinar e viraria uma lei.

Lembrando que os feriados não são perpétuos, isto é, no decorrer do tempo, eles podem sofrer algumas alterações, por isso, sempre é importante verificar quais os feriados em vigor em uma determinada região.

Quais os próximos feriados brasileiros?

No mês de setembro, haverá apenas um feriado, que será no dia 7, o conhecido feriado da Independência do Brasil, ele irá acontecer em uma quinta-feira. Já no mês de outubro, também em uma quinta, mas no dia 12, haverá o feriado de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecido como dia das crianças.

Já no mês seguinte, isto é, em novembro, logo no início, dia 2, haverá o feriado do dia de finados. E ainda no mesmo mês, nos dias 15 e 20, terão mais dois feriados, sendo da proclamação da república e dia da consciência negra, respectivamente.

Por fim, em dezembro, há o feriado mais conhecido e amado do Brasil, isto é, o Natal, para encerrar o ano com ‘chave de ouro’.