Programa para QUITAR dívidas atingirá quem recebe o Bolsa Família

No Brasil, há um alto índice de pessoas que estão na situação de inadimplência e na situação de endividados, sendo que quem está nessa última situação, está a um passo de ter o nome negativado, uma vez, que na maioria dos casos as contas ‘não fecham’ e acabam ficando para depois. Pensando em todas essas pessoas, o Governo Federal lançou um programa chamado Desenrola Brasil, com a finalidade de auxiliar todas essas pessoas a saírem das dívidas e terem novamente o nome limpo na praça, entenda como deve funcionar.

O foco do programa será brasileiros com renda de até 2 salários mínimos e beneficiários do Bolsa Família

Atualmente, há mais de 20 milhões de brasileiros que são assistidos pelo programa Bolsa Família e todos eles terão a chance de terem o seu nome limpo, caso estejam com dívidas não pagas. O programa irá atender todos os brasileiros, todavia, o foco será a população mais vulnerável.

Segundo o Serasa, em 2023, mais de 70 milhões de brasileiros estão com pelo menos uma dívida atrasada e desses 70 milhões, mais de 78% estão endividadas. Por isso, o programa em questão é de suma importância para todos.

De acordo com Isaac Sidney, que é presidente da Federação Brasileira de Bancos: “o programa Desenrola tem potencial para que o crédito possa continuar a ser concedido de forma segura e dentro das necessidades dos tomadores”.

Qual será o desconto oferecido pelo programa?

O programa em questão deve atender um grupo seleto de pessoas, sobretudo, aquelas que recebem no máximo R$ 2.640 por mês. Por isso, as do bolsa família se enquadram, já que a renda per capita delas, é de no máximo R$ 218.

Lembrando que quem estiver no CadÚnico, terá prioridade na hora de realizar as negociações. Quem optar pelo pagamento à vista, poderá ganhar descontos incríveis, ao passo que também haverá como realizar o pagamento de maneira parcelada.

O prazo para parcelamento será de até cinco anos, lembrando que os juros serão de no máximo 1,99% ao mês, além disso, não é cobrada entrada para que haja o fechamento do acordo.

Quais as regras para aderir ao programa?

Há várias regras para participar do programa, como os tipos de dívidas que poderão ser renegociadas, a saber:

As dívidas que entraram no acordo, são somente aquelas realizadas com empresas privadas, dívidas com órgãos públicos não terão desconto;

O valor máximo da dívida deve ser de R$5.000;

As dívidas que poderão ser negociadas, são aquelas realizadas até o dia 31 de dezembro de 2022;

Dívidas provenientes de financiamento imobiliário, crédito rural e outras operações não poderão aderir ao programa;

Aos participantes, será oferecido curso de educação financeira, para ensinar boas práticas para todos eles.

Por fim, os usuários que tiverem dívidas de até R$ 100 com os bancos que aderirem ao programa Desenrola Brasil, terão suas respectivas dívidas perdoadas.