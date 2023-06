Governo vai PERDOAR dívida do CONSIGNADO do Auxílio Brasil com novo programa?

No início deste mês, foi lançado o programa Desenrola Brasil e muitos ficaram sabendo que o governo iria oferecer o perdão de algumas dívidas e rapidamente ficaram esperançosos que a dívida proveniente do consignado do auxílio Brasil também seria perdoada. A dívida em questão, faz com que todos os meses um valor seja descontado do Bolsa Família, o que acaba comprometendo a renda dos beneficiários, entenda, se haverá como extinguir a dívida em questão

Confira se haverá o perdão das dívidas do consignado Auxílio Brasil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funcionava o consignado Auxílio Brasil?

O consignado em questão, permitia que os usuários realizassem empréstimos usando como garantia o benefício do Auxílio Brasil, mas isso prejudicou várias pessoas que comprometeram uma grande parte do benefício apenas para pagar a dívida com o empréstimo realizado.

A modalidade consignado é a melhor que há, pois os juros são menores, uma vez que os descontos são realizados diretamente na folha de pagamento, como é o caso dessas pessoas que, mensalmente, recebem um valor a menos no Bolsa Família inerente à dívida com o empréstimo.

Por isso, os beneficiários estão esperando que o governo ‘apague’ essa dívida e permita que quem solicitou o valor, não precise pagar as demais parcelas.

Veja também: Mesmo Com NOME SUJO Dá Para Solicitar Estes Cartões De Crédito HOJE

Será possível obter o perdão da dívida?

As pessoas acabam confundindo um termo, pois no programa, foi referido que os bancos que aderirem ao programa Desenrola Brasil, devem perdoar as dívidas dos brasileiros que forem no valor de até R$ 100. Ou seja, haverá o perdão das dívidas em questão.

Contudo, dívidas com valores superiores a R$ 100, não terá possibilidade de haver o perdão em questão. Mas os bancos se comprometeram a oferecer condições especiais de pagamento.

A depender do valor da dívida, o usuário pode parcelar ela em até cinco anos e pagar a entrada apenas após 30 dias em relação ao dia do acordo.

Veja também: Novidade Do Nubank Pode Facilitar O Pagamento Das Faturas Do Cartão

Como irá funcionar o programa Desenrola Brasil

No Brasil, há um grande problema em relação à inadimplência, mas na maioria das vezes, isso ocorre porque o cidadão acaba ‘adiando’ o pagamento para priorizar outras contas e quando se dá conta, a dívida já está bem grande, o que impossibilita que ele efetue o pagamento em questão.

Então, o Desenrola Brasil irá basicamente realizar a ‘ponte’ entre esses dois lados, um, é das empresas credoras que estão dispostas a negociar as dívidas pendentes e do outro lado estão os brasileiros que querem ter o nome ‘limpo’ na praça novamente.

O programa visa atingir os brasileiros que ganham até dois salários mínimos, além dos beneficiários do Bolsa Família. O programa deve ser liberado a partir do mês de setembro, pois o primeiro passo, é um leilão entre as instituições financeiras para saber quais delas irão participar.

As dívidas que poderão ser negociadas serão as feitas até o dia 31 de dezembro e os juros máximos que o banco pode cobrar será de 1,99%, que é baixo, se for comparar com os juros praticados no dia a dia.