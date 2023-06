Atraia mais AMOR e afeto com estas 3 plantas na sua casa

Em meio aos caos da vida urbana, muitos procuram formas de se conectar com a natureza seja para relaxar, descansar, meditar ou refletir. E trazer aspectos naturais para dentro de casa acaba sendo uma maneira de purificar o ambiente, trazendo paz de espírito para os moradores.

Alguns até acreditam que plantas podem atrair energias positivas como felicidade, saúde, ganhos financeiros, sorte e amor.

Veja aqui 3 tipos de plantas que podem trazer mais amor e afeto pra sua vida.

Saiba quais são os tipos de plantas que trazem mais amor e afeto pra dentro da sua casa. (Foto:divulgação)

Saiba quais são os 3 tipos de plantas que trazem a energia do amor e afeto pra dentro da sua casa

Além da questão estética, ter plantas dentro de casa também ajuda a renovar o ambiente, melhorando a energia do local e das pessoas que moram nele. Por isso, plantas são muito mais do que um simples objeto de decoração. Promovem a harmonia e paz onde são colocadas.

Saiba aqui quais são as 3 plantas que atraem a energia do amor e afeto para seu lar.

Rosa: o símbolo do amor

Até no clássico da Disney, A Bela e a Fera, a Rosa é associada ao amor verdadeiro e à beleza. Cada cor possui um significado especial. As Rosas vermelhas simbolizam a paixão, motivação e criatividade, enquanto as Rosas cor de rosa representam a pureza do amor. Casais que usam aroma de Rosa no quarto não deixam o casamento cair na rotina.

Podem ser cultivadas em qualquer local, porém para crescerem e permanecerem saudáveis, necessitam de luz direta, um solo rico em nutrientes orgânicos e serem regularmente regadas.

Orquídeas: símbolo da sofisticação

As Orquídeas trazem um clássico e sofisticado para dentro de casa. Há diversas espécies dela, tendo cada uma características e cuidados próprios. Trazem todo o tipo de energia positiva para seu lar, principalmente mais longevidade para os moradores. Também, estimulam a aproximação entre as pessoas.

Para desabrocharem precisam de cuidados como iluminação direta, serem mantidas em temperatura abaixo de 30 graus e um controle da umidade.

Jasmim: símbolo da delicadeza

A flor conhecida como Jasmim é conhecida por seu aspecto delicado e romântico. Além, é claro, da sua fragrância única. Possui tons brancos e cremes e traz uma aura de paz e tranquilidade para o ambiente ao eliminar o estresse e pensamentos negativos.

Vale ressaltar que o óleo de Jasmim é usado como afrodisíaco. A espécie que é trepadeira é a que contém mais energia do amor.

O Jasmim pode ser cultivado em espaços menores como a Rosa. Para prosperar, precisa de luz solar, direta ou indireta, um bom sistema de drenagem e ser regada regularmente.

Veja mais: Plantas “do azar”: veja onde NÃO se deve colocar

Por quê investir em plantas para sua casa?

Trazer para dentro da sua casa essas plantas vai fazer com que a paz e o amor reine em seu lar, fortificando os relacionamentos e atraindo energias positivas. E com isso, o ambiente se torna mais acolhedor e próspero.

Veja mais: 3 plantas que melhoram sua disposição e o BEM-ESTAR na casa