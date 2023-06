Enem 2023 está com inscrições ABERTAS! Veja tudo o que você deve saber

Está chegando oficialmente mais uma oportunidade de dar um passo rumo ao início dos estudos no Ensino Superior: as inscrições para o Enem 2023, o famoso Ensino Nacional do Ensino Médio, foram iniciadas no último dia 5, segunda-feira, de forma a proporcionar aos estudantes de todo o país a chance de colocar seus conhecimentos à prova e conseguir uma vaga em uma das diversas universidades brasileiras.

Quem já está ansioso para participar da prova, portanto, não pode deixar de ler todos os tópicos a seguir.

O Enem 2023 acontecerá em novembro | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre o Enem 2023

Exatamente na última segunda-feira, dia 5 de junho, foram abertas as inscrições para o tão aguardado Enem 2023, sendo que todos os interessados devem se inscrever no máximo até o dia 16 de junho.

Esse ano também será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 85, assim como foi em 2022, valendo frisar que esse valor é necessário para tornar viável a realização do exame em si e a aplicação de suas respectivas provas em todo o território nacional.

As provas do Enem 2023, por sinal, serão realizadas em dois domingos consecutivos, sendo eles os dias 5 e 12 de novembro, de forma a respeitar o cronograma que já havia sido divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Essa iniciativa, de fazer a aplicação da prova em mais de um dia, foi adotada de forma a permitir que cada estudante tenha ainda mais tempo para se preparar para as questões de todas as áreas que são abordadas no exame, sem que fiquem sobrecarregados mentalmente, como acontecia quando a prova era aplicada em somente um dia.

Vale destacar, ainda, que o prazo de solicitação da famosa isenção da taxa acima citada já foi encerrado, mais especificamente no dia 28 de abril. Inclusive, aqueles estudantes que conseguiram se isentar do pagamento no ano de 2022, mas não fizeram as provas aplicadas no ano em questão, tiveram que justificar essa ausência respeitando esse mesmo prazo.

Lembrando que esta isenção nada mais é do que um importante benefício criado para atender os estudantes que se enquadram em critérios socioeconômicos pré-definidos pelo governo e, portanto, deve ser tratada com seriedade.

Ainda sobre as inscrições do Enem 2023

A inscrição para participar do Enem 2023 deve ser feita exclusivamente pela internet, mais especificamente pela chamada Página do Participante, disponível no endereço web https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

Porém, é preciso atenção: para acessar esta página e realmente conseguir se inscrever, o estudante deve ter um cadastro ativo no portal Gov.br.

Todos os dados que forem solicitados devem ser preenchidos de forma correta, de modo a garantir a veracidade de todas as informações fornecidas e efetivar a participação na prova.

E, por falar em prova: nunca é exagero afirmar que é preciso de fato estudar para conseguir as melhores pontuações, assim como se preparar devidamente para escrever uma redação digna de uma entrada no Ensino Superior.

Nos dias da prova, vale a pena checar no local de aplicação com a maior antecedência possível, de modo a evitar um “nervosismo extra” por conta de um atraso, por exemplo.

