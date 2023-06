Comoção: só um coleguinha não foi convidado para a festa; veja o que a escola fez

Uma mãe, claramente emocionada, compartilhou nas redes sociais a angústia que sentiu ao descobrir que seu filho de apenas 8 anos de idade havia sido excluído de uma festa de aniversário. O menino voltou para a casa, depois da escola, com lágrimas nos olhos, após um colega fazer a distribuição de convites para toda a turma, menos para ele.

Decidida a ir em frente e resolver o problema, sua mãe adotou as medidas que julgou necessárias e fez questão de ir até a instituição de ensino para relatar o episódio ocorrido.

A ação resultou na adoção de uma nova política: agora, a escola exige que todos os convites para aniversários sejam entregues somente lá, de forma a garantir que nenhuma criança seja excluída novamente.

Todos os desdobramentos deste caso tão sensível estão descritos nos próximos tópicos.

A escola ouviu tudo o que a mãe tinha a dizer | Imagem: Jon Tyson / unsplash.com

Menino foi o único a não ser convidado, e sua mãe decidiu defendê-lo bravamente

Na postagem que fez nas redes sociais, a mãe do estudante afirmou que a situação foi, no mínimo, devastadora. E ainda citou que seu filho possui certas dificuldades em interagir com grupos, uma vez que possui interesses muito únicos.

Ele ama musicais antigos, locomotivas a vapor e cavalos, por exemplo.

Em busca de apoio e de conselhos, ela conseguiu compartilhar essa experiência com outras pessoas que têm filhos, a fim de encontrar algum tipo de solução que ajudasse a confortar seu filho.

Ela citou, também, que geralmente seu filho almoça sozinho no intervalo da escola, aproveitando esse tempo para brincar, uma vez que não possui muitos amigos. Logo, tem-se a apreensão em relação ao fato de que ter sido excluído da festa de aniversário pudesse prejudicá-lo ainda mais.

Detalhes a respeito da relação que existe entre o aniversariante e seu filho também foram dados, dando até mesmo uma perspectiva de crueldade ligada ao incidente. Quando juntos, somente os dois, os estudantes se dão bem. Porém, quando outras crianças chegam perto, o comportamento do estudante que fez aniversário passa a ser prejudicial.

Todas estas informações, juntas, ajudam a dar contexto à situação e apenas reforçam todas as preocupações que a mãe tem, a respeito da dinâmica social que é adotada dentro da escola.

A escola de fato foi procurada

Muito preocupada com todo o impacto emocional que a exclusão em questão causou, a mãe buscou falar a respeito com um dos professores de seu filho. E, durante toda a conversa, ela deixou clara sua preocupação com a forma seletiva como os convites foram distribuídos, bem como com os efeitos negativos que esse tipo de atitude pode causar nas crianças.

A escola, por sua vez, ouviu tudo com atenção e enfatizou que buscaria solucionar o problema. Desde então, passaria a ter a regra de que os convites de aniversário só poderiam ser distribuídos nas dependências escolares se todos os colegas de classe fossem incluídos.

Tal medida busca promover a inclusão e evitar que mais alunos passem por situações constrangedoras.

Trata-se de um desfecho muito importante, uma vez que os traumas sofridos ainda na infância tendem a ter efeitos duradouros.

