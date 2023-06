Chega de “bla bla bla”! Nubank ensina como aumentar o seu limite

O Nubank é uma fintech que verdadeiramente revolucionou a forma como as pessoas lidam com o dinheiro por meio do ambiente virtual. Porém, já há algum tempo a empresa vem recebendo diversas reclamações a respeito do aumento do limite do cartão de crédito.

Agora, chegou a hora de o Nubank dar um basta nesta situação e ensinar como esse aumento realmente pode ser feito.

Aliás: o valor que fica disponível para ser usado em gastos diversos compõe somente uma das reclamações feitas pelos clientes do famoso Roxinho que, não raramente, acabam recebendo quantias consideravelmente baixas.

As dicas a respeito deste assunto não representam uma descoberta surpreendente, e não são nenhuma novidade, porém realmente ajudam a comprovar o fato de que não existem segredos a serem seguidos, quando se trata de limite.

Inclusive, quem quer saber mais a respeito não pode deixar de ler o artigo a seguir até o final.

Muitos clientes do Nubank não sabem como ter mais limite no cartão | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A orientação dada pelo Nubank ainda é a mesma

Depois de questionado em um post feito na rede social Twitter a respeito do que cada usuário realmente precisa saber para obter um maior valor de crédito, o banco digital Nubank se pronunciou por meio de uma resposta clássica da empresa.

Nela, a marca deixa claro para a cliente que fez a pergunta que a única dica a ser seguida é muito simples: basta usar o Roxinho o máximo possível, explorando todo o potencial do limite atual e, claro, manter todos os pagamentos das faturas em dia.

Para outro cliente, também internauta, a fintech ainda deu a dica de centralizar os gastos no cartão de crédito em questão e sempre manter o CPF livre de restrições.

Ao que tudo indica, quanto mais o limite atual liberado é explorado, maiores são as chances de o Nubank aumentar o limite com mais facilidade.

Veja também: Ganhar dinheiro para ficar 10 HORAS no TikTok; é a proposta de uma empresa

Fazendo a avaliação das dicas

Como citado acima, as dicas do Nubank não são nenhuma novidade, porém é muito importante que cada uma seja avaliada com muito cuidado.

Uma das dicas mais famosas dadas por esta instituição bancária é que o cliente deve sempre usar seu limite atual ao máximo, de modo que mais crédito seja liberado.

E isso ocorre porque, a partir do momento em que toda a margem que se encontra disponível para comprar é usada, o banco automaticamente deduz que o cliente precisa de mais dinheiro para gastar. E, assim sendo, melhora todas as chances de um aumento de limite vir a acontecer.

O Nubank também afirma que as faturas devem obrigatoriamente ser pagas antes da data de vencimento, e que o CPF do cliente que quer mais limite deve sempre estar sem restrições.

E ocorre que, ao adotar tal estratégia, este banco digital consegue identificar se a pessoa em questão é uma boa pagadora, se tornando mais ou menos propenso a oferecer mais dinheiro para ser gasto no cartão de crédito.

Independentemente de conseguir ou não mais limite, porém, o cliente do Nubank deve sempre evitar gastar mais dinheiro do que ganhar, de modo a evitar uma bola de neve composta por problemas financeiros.

Veja também: Real está perto do fim; veja o que acontecerá com o dinheiro brasileiro