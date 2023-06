Beijos Intensos: SIGNOS especialistas em provocar arrepios

É inegável que a maior parte das pessoas ama beijar, seja com beijos intensos ou com beijos mais delicados, por exemplo. Porém, nem todas as pessoas já pararam para pensar que o simples ato de beijar é, na verdade, um costume muito antigo, que transcende fronteiras e culturas e é uma verdadeira expressão íntima.

Pode-se dizer que o ato de unir os lábios existe desde tempos imemoriais, e representa um grande gesto de afeto, de conexão e de paixão. Trata-se de uma linguagem muito silenciosa.

Se envolver com os nativos destes signos é a certeza de receber beijos intensos e apaixonados | Hendo Wang / unsplash.com

Nem todas as pessoas são adeptas de beijos intensos

Cada pessoa possui seu próprio gosto para beijos, focando em uma verdadeira coreografia labial por meio da qual seus desejos e sua personalidade se refletem.

Há quem prefira beijos intensos e vorazes, e quem prefira algo mais doce, repleto de ternura, por exemplo. E ocorre que, para a surpresa de muitas pessoas, os signos possuem grande influência também sobre esse assunto.

Afinal, cada um deles possui características que representam personalidades individuais, o que acaba por refletir até mesmo na forma como uma pessoa se relaciona.

E esta é mais uma prova de que o mundo da astrologia é capaz de despertar fascínio e muita curiosidade, por meio de suas interpretações a respeito dos relacionamentos, das personalidades ou mesmo de habilidades muito específicas.

E, quanto se trata do ato de beijar, não seria nem um pouco diferente: muitas pessoas acreditam de fato que cada signo do zodíaco pode influenciar diretamente a maneira como seus nativos beijam e expressam suas intimidades.

Mas, afinal: quando se trata de beijos intensos, quais seriam os signos que mais se destacam?

Veja também: Especialista revela como controlar os ciúmes na relação

Os signos com os beijos mais intensos do zodíaco

A resposta, para quem tem curiosidade sobre isso, está logo a seguir:

O beijo de Áries

Todo ariano é muito intenso e apaixonado, e isso se reflete diretamente em seus beijos, que são ardentes e cheios de entusiasmo.

Vale frisar, ainda, que o ariano é ótimo em tomar a iniciativa.

O beijo de Leão

Os leoninos também são ótimos em dar beijos intensos, pois são verdadeiros mestres da sedução e sempre querem se destacar.

É o tipo de beijo que não é esquecido rapidamente. Afinal, o nativo de Leão faz questão de ser inesquecível.

O beijo de Escorpião

Quem nasce sob a influência de Escorpião é conhecido pelo seu lado sedutor e sensual.

O beijo dessas pessoas é provocante, cheio de mistérios e ainda tem a dose certa de intensidade e suavidade. E, de fato, faz sentido, considerando que, para o escorpiano, o ato de beijar é transformador e profundo.

O beijo de Peixes

Peixes também se destaca nessa lista de signos com beijos intensos, principalmente por colocar muita delicadeza e romantismo em cada beijo. Afinal, seus nativos são empáticos e muito sensíveis.

Eles realmente se entregam e não deixam de utilizar os lábios para criar as conexões emocionais mais profundas.

O beijo de Libra

Por fim, seria impossível não citar os librianos, que também colocam nos beijos a beleza e a harmonia que sempre apreciam.

Eles são muito equilibrados e gentis, e criam um ambiente único, cheio de romantismo, para que beijos intensos e perfeitos possam surgir.

Veja também: Tinder astrológico: como cada SIGNO se comporta no 1º encontro