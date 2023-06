Sofrendo com cabelos BRANCOS? Aprenda o truque de café com vinagre

Um fato que incomoda muita gente, principalmente as mulheres, é o aparecimento de cabelos brancos. Como geralmente homens grisalhos são vistos como charmosos pela sociedade e mulheres como desleixadas e velhas, é normal que elas se preocupem muito mais em disfarçar os fios sem cor do que eles.

Muitas recorrem à tintura para cobrir os cabelos esbranquiçados. Mas, você sabia que existe um truque que ajuda com esse problema sem precisar recorrer à tinta?

Descubra aqui e faça o teste também.

Sabia que café e vinagre podem ajudar a cobrir os fios brancos? (Foto: divulgação)

Truque simples para esconder os fios brancos

Pessoas que sofrem com cabelos brancos costumam pintá-los como forma de resolver o problema. Porém, como a maioria sabe, as tinturas de cabelo podem ser muito prejudiciais à saúde capilar ao longo do tempo. Além de causar alergia em alguns, tais colorações possuem substâncias químicas que aliadas à amônia mudar a cor dos fios, tendem a mudar a espessura do cabelo, provocando estragos a cada aplicação.

Por isso, fazer usos de medidas naturais para cobrir os fios grisalhos podem ser uma ótima opção para substituir a tintura.

Um truque simples com essa finalidade é a utilização de café com vinagre. Esses dois ingredientes que a maioria possui em casa, traz benefícios incríveis para os cabelos.

O café protege os fios contra danos ambientais como a poluição, vento, chuva, etc, e deixam o cabelo mais brilhoso e restaurado. A explicação pra isso está na sua concentração de antioxidantes.

Já o vinagre tem a capacidade de fazer uma limpeza profunda e caprichada no couro cabeludo. A união dos dois cria uma tintura natural que consegue cobrir os fios brancos.

Para fazer esse experimento é muito fácil. Em um recipiente, coloque meia xícara cheia de café torrado frio e adicione duas colheres de café moído. Após isso, insira duas colheres de sopa de vinagre de maçã com um pouco de máscara capilar ou condicionador sem enxágue. A máscara serve para potencializar a mistura, ajudando na hidratação do cabelo.

Após a realização do produto, é preciso umedecer levemente os fios para que a mistura fixe melhor. Passe principalmente nas partes esbranquiçadas. Cubra com uma touca de banho ou plástico e espere uma hora.

Depois, é só enxaguar normalmente com água fria sem usar shampoo.

Outras formas de cobrir fios brancos sem usar tintura

Além do truque do café com vinagre, existem outras formas de esconder os fios brancos sem usar tintura pra isso. Veja aqui.

Use franja!

Cortes com franjas ajudam a disfarçar imperfeições como os fios brancos, por exemplo. A franja aumenta o volume da raiz, encobrindo os cabelos brancos que estão ali.

Mude a divisão do cabelo!

Para disfarçar os fios grisalhos, o ideal é optar por divisões mais espojadas ao invés de deixar linhas retas e muita marcadas. Repartir o cabelo para o lado é uma boa maneira de esconder as partes brancas.

Aposte na henna!

A henna cobre os fios brancos sem agredir como a tintura convencional. A henna colore por cima dos fios, formando uma película sobre eles. Ela é natural, e portanto, não causa danos à saúde capilar.

Troque a tinta por tonalizantes!

Ao contrário da tinta, o tonalizante não cobre totalmente os fios brancos, colorindo apenas superficialmente. Contudo, é menos agressivo e mais natural.

Para quem só tem apenas alguns fios brancos e não sente necessidade de cobrí-los totalmente, o tonalizante pode ser uma opção melhor para o cabelo. O efeito dele dura em média entre 15 e 20 dias e vai saindo conforme o cabelo é lavado.

O importante é se sentir bem. Se os fios brancos te incomodam, como mostramos, têm várias formas de escondê-los. Entretanto, eles não precisam ser um problema. Muita gente fica super bem com cabelos grisalhos e até os usa a seu favor. Quando bem cuidados e tratados, podem ser um charme a mais e até uma forma de se destacar dos demais.

