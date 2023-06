Quer ser LÍDER na empresa? Aproveite 10 cursos gratuitos abertos

Muitos acreditam que os líderes trabalham menos que os demais. Entretanto, a realidade é outra. O líder de uma empresa é geralmente aquele que mais trabalha. Que não tem hora para voltar para casa. Que precisa resolver os problemas dos funcionários e muito mais. Por esse motivo é necessário ter algumas capacitações para ser líder. Elas podem ser aprendidas com a experiência do cotidiano ou através de cursos.

No geral esses cursos são caros, mas é possível encontrar bons cursos totalmente gratuitos e de instituições renomadas do exterior. Veja abaixo 10 cursos gratuitos para líderes e saiba como se cadastrar agora mesmo.

Cursos gratuitos para líderes

Todos os cursos são oferecidos por instituições renomadas do Brasil e exterior. Entretanto, a maioria dos cursos apresentados são de órgãos do exterior. Todos focados em capacitar pessoas a liderar outras pessoas. Existem vários cursos gratuitos excelentes, separamos os melhores nessa lista.

Os cursos estão divididos da seguinte maneira: nome do curso e carga horária. Caso haja o interesse pelo curso, é necessário ir até o site (coursera.org) e fazer o cadastro. Feito isso, na aba “O que deseja aprender” basta digitar o nome do curso do seu interesse e ter acesso a ele.

Todos os cursos são EaD. A grande maioria estão em outro idioma, mas há legendas em português que podem ser acessadas. São cursos realmente de outro nível e que sem sombra de dúvidas irá agregar bastante ao currículo pessoal dos candidatos.

Os cursos listados a seguir são gratuitos, podendo encontrar outros do mesmo gênero pagos. Entretanto, os da plataforma em questão são em sua grande maioria totalmente gratuitos.

Veja a lista de cursos disponíveis

Os cursos disponíveis estão voltados para a área de gestão de pessoas e liderança. É uma área bastante interessante e que cada vez mais está chamando a atenção das pessoas que desejam obter uma capacitação profissional.