Consulta do Bolsa Família pela internet está LIBERADA em junho; confira

O público do Bolsa Família espera ansiosamente pelos pagamentos a cada mês, e uma das maiores preocupações é para saber quais informações sobre o programa está sendo repassada referente aos pagamentos, por ser o maior programa social do Brasil tem muita demanda e informação.

No entanto, os beneficiários já podem consultar o valor do benefício e o dia de pagamento desse mês, que está disponível no Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal.

aprenda a identificar as parcelas no portal. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o Portal Cidadão da Caixa

O Portal Cidadão da Caixa é uma plataforma totalmente online que disponibiliza todas as informações sobre diversos tipos de benefícios sociais, incluindo também o Bolsa Família que, atualmente, é o maior programa social do governo que atende 21 milhões de famílias. Vale ressaltar, que dentro dessa plataforma também pode consultar o seguro-desemprego, vale-gás, abono salarial e outros programas que são oferecidos para a população de baixa renda.

Por mais que a consulta esteja liberada para ter acesso a algumas informações sobre o pagamento do Bolsa Família neste mês de junho, pode ocorrer das informações ainda não estarem atualizadas, isso porque o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) junto com a Dataprev, eles finalizam a folha de pagamento somente nos 10 últimos dias úteis, pois são os responsáveis pela gestão do programa.

O portal também vai ajudar as famílias conseguirem visualizar a situação do pagamento do programa e o valor. Hoje em dia, essa informação é essencial pois assim consegue saber se vai receber neste mês de junho ou se o cadastro está bloqueado.

Pagamento bloqueado

O beneficiário que está com o pagamento bloqueado é necessário ir até um CRAS (Centro de Referência Assistencial) mais próximo da sua cidade para conseguir fazer a atualização dos dados cadastrais. Somente depois dessa atualização que o benefício pode voltar a ser pago, e se as informações atualizadas estiverem dentro das regras do programa.

Identificar parcelas no Portal Cidadão da Caixa

Como informado acima, através do portal o beneficiário consegue identificar a situação da sua parcela de pagamento, ou seja, alguns ícones podem aparecer como status do pagamento do Bolsa Família, confira abaixo como identificar:

Ícone verde – A parcela está liberada, o valor já está disponível para realizar o saque

Ícone amarelo – A parcela está bloqueada, é necessário entrar ir até um CRAS para se informar do motivo

Ícone azul escuro – A parcela está sendo enviada para a conta do beneficiário, está em processamento.

Calendário de pagamento

Usuários com NIS final 1: 19 de junho

Usuários com NIS final 2: 20 de junho

Usuários com NIS final 3: 21 de junho

Usuários com NIS final 4: 22 de junho

Usuários com NIS final 5: 23 de junho

Usuários com NIS final 6: 26 de junho

Usuários com NIS final 7: 27 de junho

Usuários com NIS final 8: 28 de junho

Usuários com NIS final 9: 29 de junho

Usuários com NIS final 0: 30 de junho.

