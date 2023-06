Visualiza e não responde ou nem abre o WhatsApp: veja como cada signo se comporta

Hoje em dia ninguém pode usar mais a desculpa da distância para ficar sem se comunicar. Com o uso do Whatsapp, todo mundo está conectado 24 horas independente da localização geográfica. Basta pegar o celular, o que não é tarefa difícil nos tempos atuais já que o aparelho se tornou praticamente parte do corpo das pessoas, e enviar uma mensagem.

Com a facilidade de enviar mensagens por áudio, aqueles que têm preguiça de ficar digitando, só precisam apertar uma tecla e falar o que desejam. Se preferirem, ainda existe a possibilidade de fazer chamadas de vídeo e ver a pessoa enquanto conversa.

Porém, mesmo com todas essas facilidades que a tecnologia possibilitou, ainda tem quem demore ou simplesmente não responda mensagens. Alguns realmente por falta de tempo e outros por esquecerem, talvez pela falta de paciência em ficar online e se comunicando o tempo todo. Afinal, não é porque é possível se comunicar com quem quiser e na hora que quiser, que todo mundo gosta e é obrigado a isso. O excesso de informação que a tecnologia trouxe também ocasionou numa febre de ansiedade coletiva.

Segundo a astrologia, tem signos que fazem o tipo super conectados e outros que são o completo oposto disso: visualizam e não respondem ou simplesmente nem abrem o Whatsapp. Em qual tipo o seu se encaixa? Descubra aqui.

Como cada signo se comporta no Whatsapp?

Cada signo tem uma personalidade e comportamento diferente. Enquanto alguns são mais expansivos e comunicativos, outros adoram dar aquele famoso “ghosting”, que é quando a pessoa simplesmente some de repente sem dar nenhuma explicação.

Saiba aqui como cada signo se comporta no Whatsapp para aprender como funcionam e assim, entendê-los e saber lidar melhor com eles.

Áries

O ariano, como não tem muita paciência pra enrolação, é do tipo que responde logo depois que visualiza. Só que em situações mais tensas, como brigas e discussões, esse comportamento do primeiro signo do zodíaco pode trazer problemas pra ele depois. A sua precipitação em agir pode fazer com que ele aja impulsivamente, não pensando antes de falar. Aí quando repensa, a mensagem já foi enviada e a confusão já formada.

Touro

Como são preguiçosos, costumam preferir mandar áudio ao invés de ficar digitando. E também, acham esse tipo de mensagem mais prática tanto pra ouvir quanto pra responder. Não gostam de muita enrolação. São signos de terra, né? Então, objetividade é o mais importante pra eles. Contudo, apesar de costumam demorar pra responder, mas quando o papo consegue prender a atenção deles, passam a responder mais rápido. Depende muito de com quem estão conversando.

Gêmeos

Geminianos amam se comunicar, por isso geralmente são os que mais interagem no Whatsapp. Adoram enviar e responde mensagens. Costumam ser aquelas pessoas que mandam textos, áudios, fotos, vídeos, tudo ao mesmo tempo, sem parar. Pra eles, ficar online o tempo e interagir com os outros não é nenhum sacrifício.

Câncer

Românticos e carinhosos, os cancerianos adoram receber e enviar mensagens para as pessoas queridas para lembrá-los que se importa com eles e está ali para o que precisarem. Amam enviar imagens, emojis e gifs fofinhos. Sabe aquelas pessoas que mandam mensagem de “Bom dia”, “Boa noite” e imagens de gatinhos, emoji de coração, etc? Então, são cancerianos. Eles podem ficar um pouco chateados e rancorosos quando são ignorados no Whatsapp.

Leão

Leão gosta de atenção e holofotes. Adora entrar em grupos nos quais são o centro da conversa, enviar fotos deles, links de trabalhos, ou qualquer outra coisa sobre eles, para que as pessoas o elogiem. Amam receber mensagens de parabéns ou de admiradores. Quanto mais se sentirem enaltecidos, melhor.

Virgem

Esse signo costuma visualizar todas as mensagens que recebe, porém não significa que vão responder na hora. Como são perfeccionistas, querem dar a melhor e mais completa resposta. E claro, sem erros de português. Por isso, costumam ler e reler várias vezes antes de clicar em enviar.

Libra

Como signos de ar, regidos por Vênus, planeta do amor e da beleza, adoram usar o Whatsapp para encontrar possíveis crush, fofocar e marcar encontros. Grupos de amigos e de organização de eventos sociais é a cara deles. Só precisam ser mais seguros e não ficar tanto na dúvida na hora de enviar e responder mensagens.

Escorpião

Escorpianos costumam ser mais introvertidos e reservados. Portanto, não gostam que saibam quando ele visualizou mensagens e quando entraram no aplicativo pela última vez. Preferem manter sua privacidade protegida. Também odeiam cobranças para que respondam logo. Grupos de Whatsapp só se forem com pessoas com quem têm muita intimidade, fora isso jamais. Também não possuem o hábito de responder na hora e ficar online o tempo todo. Gostam de ficar um tempo isolados, longe das redes e de interação social.

Sagitário

Sagitário é um signo que adora uma farra e estar rodeado de gente. São os comediantes dos grupos de Whatsapp, aqueles que sempre estão compartilhando memes e gifs engraçados. Também adoram grupos para combinar viagens e festas. Só precisam tomar cuidado para não ofenderem as pessoas com seu humor debochado e seu jeito invasivo. E também, como costumam conversar com muita gente ao mesmo tempo, podem demorar pra visualizar e responder. Afinal, são tantos grupos que entram, que costumam ficar perdidos com tanta mensagem.

Capricórnio

Capricórnio é viciado em trabalhar. Logo, perder tempo no Whatsapp significa menos tempo que eles poderiam estar dedicando à vida profissional deles. A não ser que seja mensagens profissionais, grupos de trabalho, etc. Nesse caso, estão sempre ativos e respondem prontamente pra mostrar serviço. Em outros casos, respondem objetivamente, não dando muita conversa pra papo furado.

Aquário

Embora tenham a fama de inovadores e antenados tecnologicamente, os aquarianos têm um pouco de preguiça de ficar batendo papo no Whatsapp. Para chamar a atenção deles, precisa ser algo realmente interessante, que vai mudar a humanidade, ou um papo mais intelectual.

Peixes

Desligados e sonhadores, os piscianos muitas vezes esquecem de responder mensagens importantes e de mandar parabéns para as pessoas no dia certo. Não é que não se importem com os outros, muito pelo contrário. O problema é que possuem tanta coisa na cabeça, ficam tanto tempo imaginando situações e possibilidades, que esquecem de pousar um pouco na realidade. Não é por mal, é só o jeitinho deles mesmo. Acontece muito deles enviarem mensagens erradas também.

