“Sessão da Tarde”: 6 filmes que marcaram sua vida e você não se lembra

Filmes que marcaram época – A magia do cinema é capaz de nos envolver em tramas que marcam nossas memórias, muitas vezes permanecendo em nossas lembranças por anos. Entretanto, pode ocorrer de nos recordarmos apenas do enredo surpreendente ou de cenas específicas, enquanto o título da obra cinematográfica permanece um mistério. A “Sessão da Tarde”, famoso programa de filmes da TV Globo no ar desde 1974, foi palco para muitas dessas produções memoráveis, que por vezes ficaram sem um título em nossas recordações.

“Os Férias da Minha Vida” e “Quero Ser Grande” são filmes da “Sessão da Tarde” que marcaram muitas pessoas. Foto: divulgação

Estes filmes também marcaram sua vida?

Em tempos de internet, existem diversos sites e fóruns dedicados a ajudar o público a identificar filmes que marcaram a sua vida, mas cujos títulos foram esquecidos. São inúmeros os filmes que foram reprisados várias vezes na “Sessão da Tarde”, deixando rastros de memórias afetivas, embora seus nomes raramente sejam lembrados.

Um exemplo notável é o filme “As Férias da Minha Vida”, lançado em 2006. Neste longa-metragem, Queen Latifah interpreta Georgia Byrd, uma vendedora que, por um engano, acredita ter uma doença terminal. A partir desse momento, ela passa a reavaliar sua vida cheia de precauções excessivas e toma a decisão de abandonar tudo, partindo para gastar todas as suas economias em uma viagem pela Europa.

Outra produção que marcou muitos telespectadores foi “Quero Ser Grande”, de 1988. Este filme narra a história de Josh Baskin, um garoto de 12 anos que deseja se tornar adulto e tem seu pedido atendido de maneira misteriosa. Transformado em um homem de 30 anos, ele vai para Nova York, onde trabalha em uma empresa de brinquedos e se envolve com sua colega de trabalho, Susan Lawrence. Mas, como nem tudo são flores, a pressão da vida adulta leva Josh a desejar voltar a ser criança.

Ainda na lista de filmes inesquecíveis, temos “A História Sem Fim”, um clássico de 1984. O filme segue a aventura de Bastian, um menino que encontra um livro mágico sobre a terra de Fantasia, um local que está à beira da destruição por uma força obscura. À medida que avança na leitura, Bastian é transportado para esse mundo, onde um herói é desesperadamente necessário. Ele embarca em uma jornada para salvar a imperatriz local e Fantasia, ambos à beira do fim devido a uma doença misteriosa.

Mais pérolas

Em 1998, a “Sessão da Tarde” exibiu “Paulie – O Papagaio Bom de Papo”, que encantou os telespectadores com a história de Paulie, um papagaio preso em um laboratório que compartilha sua história de vida com Misha, um faxineiro solitário. O relato de Paulie e seu sonho de reencontrar sua antiga dona tocam o coração de Misha, que se esforça para libertar o papagaio.

Os anos 60 também tiveram sua representação com “Se Meu Fusca Falasse”, de 1968. O filme mostra a divertida relação de Jim Douglas, seu mecânico Tennessee Steinmetz, e o Fusca branco, Herbie, que parece ter vida própria. Com a ajuda de Herbie, Jim e Tennessee se destacam nas competições de corrida, causando a ira do comerciante Peter Thorndyke, que tenta por todos os meios interromper a parceria bem-sucedida.

Por fim, temos “Querem Acabar Comigo”, de 2005. Nick, interpretado por Ice Cube, se apaixona por Suzanne, uma mulher divorciada e mãe de Lindsey e Kevin. Quando Suzanne fica presa no trabalho na véspera do Ano Novo, Nick tenta agradar Suzanne, se oferecendo para levar seus filhos até ela, mas a viagem se torna um verdadeiro pesadelo devido às travessuras das crianças.

Essas produções reforçam o poder do cinema de nos emocionar, divertir e marcar profundamente nossas memórias, mesmo que por vezes seus títulos escapem de nossas lembranças.

