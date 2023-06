Instagram pode liberar novo recurso com INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; confira qual

Inteligência Artificial no Instagram? Uma novidade revolucionária está a caminho do Instagram. A rede social, famosa por suas fotos, vídeos e stories, parece estar preparando-se para lançar um recurso inovador baseado em inteligência artificial (IA), que pode mudar a forma como os usuários interagem com a plataforma. Enquanto a confirmação oficial ainda está pendente, evidências sugerem que essa atualização poderá reformular a criação e o uso dos populares stickers da plataforma.

O Instagram está prestes a anunciar novidades que envolvem o uso de inteligência artificial, especialmente no recurso de stickers. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Instagram já está usando Inteligência Artificial

Essas informações surgiram a partir de uma fonte que está a par do que acontece nos bastidores do Instagram. A fonte afirmou ter descoberto uma tela descrevendo o novo recurso da plataforma. O recurso, baseado em IA, parece ter a capacidade de criar stickers personalizados que refletem o humor dos usuários, oferecendo uma nova dimensão para a interação em stories e Reels.

A confirmação dessa descoberta veio por meio do programador Alessandro Paluzzi, que compartilhou os detalhes dessa inovação em seu Twitter. Ele relatou ter encontrado a tela de introdução da nova ferramenta, que fornece uma visão geral do recurso e como ele poderá ser utilizado para aprimorar a experiência dos usuários na plataforma.

De acordo com Paluzzi, o processo de criação de stickers com a nova ferramenta começará com a descrição do usuário em texto. Em seguida, a “mágica” da inteligência artificial se encarrega de criar um sticker personalizado que reflete o estado de espírito expresso no texto.

A possibilidade de compartilhar esses stickers criados pela IA com outros usuários ampliará a interação na plataforma. Da mesma forma, o texto descritivo que deu origem ao sticker, conhecido como “prompt”, também ficará visível para todos, proporcionando um nível extra de personalização e engajamento.

Investimentos

O Instagram, pertencente à Meta Platforms, empresa que também é proprietária do Facebook e do WhatsApp, segue o caminho de muitas empresas do setor tecnológico, que estão investindo pesadamente no desenvolvimento e incorporação de sistemas de IA em suas plataformas.

Até agora, a plataforma permite o uso de stickers em stories e Reels. Ainda não foi confirmado se a nova ferramenta de IA será estendida a outros formatos e usos da plataforma, mas é uma possibilidade.

Embora o Instagram ainda não tenha confirmado oficialmente essas informações nem fornecido uma data para o lançamento dos stickers criados por IA, as evidências apontam que o recurso está atualmente em fase de testes. Como é comum em tal estágio de desenvolvimento, o recurso pode passar por muitas mudanças antes de chegar à sua configuração final. Há sempre a chance de que a plataforma decida não seguir em frente com o recurso, mas por enquanto, parece que os usuários do Instagram podem esperar por uma nova forma de expressão e interação em breve.

Com as redes sociais se esforçando para oferecer cada vez mais personalização e interatividade, a introdução de uma ferramenta de IA para criar stickers personalizados pode ser o próximo grande passo. Se for bem-sucedido, isso poderá abrir novas oportunidades para uma interação ainda mais rica e personalizada nas redes sociais.

