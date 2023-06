Ganhar dinheiro para ficar 10 HORAS no TikTok; é a proposta de uma empresa

Ganhar dinheiro somente usando as redes sociais era, até pouco tempo, uma ideia inviável para muitas pessoas. Porém, agora, cada vez mais usuários veem essa oportunidade se tornar mais real. Inclusive em relação ao TikTok que, sem dúvidas, é a principal plataforma de vídeos da atualidade.

A ideia, que partiu de uma empresa especializada em marketing digital, é muito simples: o usuário que ficar 10 horas seguidas navegando será muito bem remunerado por isso.

Mas, afinal: qual o motivo por trás desta iniciativa?

A resposta está no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

As oportunidades de ganhar dinheiro pela internet estão cada vez mais diversificadas | Imagem: Franck / unsplash.com

Uma oportunidade única de simplesmente ganhar dinheiro navegando no TikTok

Todas as pessoas que são fãs ávidas da rede social TikTok passaram a ter a chance de ganhar dinheiro enquanto simplesmente fazem o que já amam fazer. E isso graças a uma agência de marketing que decidiu contratar usuários que possuem o desejo de usar esse app tão famoso por nada menos que 10 horas ininterruptas, tendo em troca um pagamento consideravelmente generoso.

É basicamente como se estas pessoas recebessem dinheiro por algo que já fazem todos os dias de forma completamente despretensiosa e gratuita.

Os recrutadores da respectiva agência enxergam o TikTok como uma plataforma muito poderosa no que diz respeito a identificar tendências novas, que possuem um bom potencial de crescimento.

Com uma base de usuários enormes, composta por jovens adultos e adolescentes, este app virou um verdadeiro fenômeno global. E a tarefa dos selecionados é simplesmente descobrir quais são as tendências mais promissoras, no que diz respeito ao uso comercial.

Mesmo com controvérsias, o TikTok chegou ao topo

Apesar de já ter se envolvido em algumas polêmicas, inclusive em relação a restrições em regiões específicas e banimentos, o TikTok ainda é simplesmente um dos aplicativos de maior sucesso em todo o mundo. Seu alcance global e todas as suas opções voltadas para o entretenimento o transformaram em algo infalível, uma plataforma realmente valiosa para profissionais de marketing e para empresas de diversos setores.

Não é à toa, portanto, que tenha chamado a atenção da agência de marketing de influência Ubiquitous, que foi a responsável pela criação deste jeito tão singular de ganhar dinheiro por meio dessa rede social.

Por meio da publicação “TikTok Watching Job 2.0”, esta empresa selecionou 3 pessoas para a “difícil” missão de navegar pela rede social por um período de 10 horas. E as principais responsabilidades atribuídas a estes usuários, como já citado anteriormente, estavam ligadas à descoberta de novas tendências e também de novas oportunidades de ganhos por meio da plataforma.

O pagamento estipulado para ser recebido em troca foi de nada menos que US$ 1.000, o que atualmente equivale a R$ 5.000, em média.

Para participar desta incrível oportunidade, o usuário deve ser maior de idade e, claro, estar acostumado a usar o TikTok com frequência, de modo a conseguir usar este hábito em uma chance real de ganhar dinheiro.

Esta seleção realizada pela agência foi finalizada no final de maio. Porém, nada impede que volte a acontecer novamente: vale a pena ficar de olho.

