Signos que DESCONFIAM até da própria sombra; são os mais ciumentos de todos

Todo mundo tem um pouco de ciúme. Quando é na dosagem certa pode até ser uma forma de provar que gosta do outro. Contudo, quando o ciúme extrapola os limites, é algo que deve ser visto com preocupação. Em alguns casos, é preciso ajuda psicológica para que a pessoa não faça mal aos outros e a ela mesma com o ciúme excessivo.

Na Astrologia, existem alguns signos que são mais ciumentos do que outros. Saiba quais são eles.

Saiba aqui quais são os signos mais ciumentos do zodíaco e caso o seu signo se encontre na lista, pense em formas de melhorar essa questão em você. É importante trabalhar o seu amor próprio e autoestima. Não tenha vergonha de buscar ajuda. O crucial é estar bem consigo mesmo. Lembre-se disso.

Escorpião: os reis e rainhas do ciúme

Escorpião já tem uma natureza ciumenta e possessiva, que se não for controlada pode gerar estragos para todos. Inclusive, para ele mesmo. Por outro lado, a sua intuição aguçada pode lhe ajudar a enxergar o que os outros não conseguem. Só é preciso ter cuidado para saber diferenciar ameaças reais de ameaças imaginárias.

Touro: a possessividade em pessoa

Touro, como signo de terra, costuma querer manter e proteger o que é seu. Por isso, nos relacionamentos não são diferentes. Ciúmes e necessidade de preservar aquilo que lhe traz segurança são fortes características desse signo. Tudo que ameaça a sua estabilidade tira a sua paz.

Câncer: guardião do lar

O signo de câncer é conhecido por proteger tudo aquilo que ama. São como leoas que protegem seu bando, não deixando ninguém roubá-lo dele. Ao notar qualquer ameaça ao seu ambiente familiar, o ciúme impera nesses nativos de água.

Capricórnio: desejo por segurança

Tudo que os capricornianos mais querem é segurança e estabilidade em todas as áreas da sua vida. Quando se sentem inseguros em seus relacionamentos, podem sentir ciúmes e necessidade de cobrar o parceiro.

Virgem: ciúme intelectual

Ao se sentirem ameaçados por alguém que consideram tão ou mais inteligente que eles, os virginianos costumam sentir ciúme intelectual do parceiro ou parceira. Contudo, por possuírem a capacidade de analisar objetivamente todas as suas emoções, conseguem parar, refletir e rever o que estão sentindo. Se perceberem que o ciúme é desnecessário, conseguem se controlar.

Áries: os competitivos do zodíaco

Quando percebem que o parceiro ou parceira está recebendo mais elogios do que eles, tendem a entrar em competição. Isso também ocorre quando percebem que a pessoa que está se relacionando com eles está dando mais atenção pra outros ou está admirando alguém mais do que eles. Eles sentem a necessidade de serem sempre os melhores a qualquer custo.

Leão: orgulho acima de tudo

Regidos pelo sol, os leoninos são autoconfiantes e se sentem ofendidos quando não são constantemente elogiados e admirados pelos parceiros. Por isso, em casos nos quais se sentem negligenciados, costumam sentir ciúme. Porém, diferente de outros signos, não demonstram o que sentem. O orgulho os impede de mostrar qualquer tipo de reação.

