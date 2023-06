Vale Gás de junho tem DATAS e VALORES e cronograma completo de pagamento

Existem diversos programas sociais que existem no Brasil atualmente, e o Vale Gás é um deles. Ele tem o intuito de garantir o acesso à energia de cozinha para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Diversos lares brasileiros enfrentam muita dificuldade, tendo problemas para comprar comida e bens básicos de higiene. O gás de cozinha é um dos itens que não podem faltar nas casas brasileiras, assim, o programa veio para dar suporte e alívio para as famílias.

Os beneficiários ficam ansiosos para receber o Vale Gás, portanto, mais informações sobre o calendário de pagamento e quem tem direito de receber o benefício seguem no artigo a seguir.

O Vale Gás é repassado para as famílias de forma bimestral | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Calendário do Vale Gás de junho

O benefício segue o calendário do pagamento do Bolsa Família, ou seja, considerando o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

O pagamento do mês de junho será feito nas seguintes datas conforme o número final do NIS:

Final 1: pagamento em 19 de junho;

Final 2: pagamento em 20 de junho;

Final 3: pagamento em 21 de junho;

Final 4: pagamento em 22 de junho;

Final 5: pagamento em 23 de junho;

Final 6: pagamento em 26 de junho;

Final 7: pagamento em 27 de junho;

Final 8: pagamento em 28 de junho;

Final 9: pagamento em 29 de junho;

Final 0: pagamento em 30 de junho.

Quem tem direito ao Vale Gás

O Vale Gás é para as famílias que têm inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), tendo renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 660 e também as famílias com integrantes do Benefício Prestação Continuada.

Para aqueles que querem tentar burlar o sistema, não é possível, pois o governo usa os bancos de dados do INSS e do CadÚnico para identificar e selecionar quem irá receber o Vale Gás.

Atualmente, o valor de repasse desse benefício é de R$ 112, que equivale ao valor integral de um botijão de gás: antes, porém, seu pagamento era de metade do valor deste item. O benefício é pago a cada dois meses, o montante integral começou a ser pago neste ano, em 2023.

Cerca de 5,6 milhões de famílias são beneficiárias do programa. Quem é contemplado recebe o valor do Vale Gás pelo aplicativo Caixa Tem. Nele é possível fazer as movimentações para sacar ou transferir o dinheiro de forma segura.

O interessante é que o benefício é pago no mesmo dia que o do Bolsa Família, fazendo com que as famílias se organizem e façam as compras de uma vez só. O Vale Gás tem o objetivo de garantir o acesso à energia de cozinha para famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza.

Assim, ele contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias e garantir a segurança alimentar dos beneficiários, já que o gás se trata de um item essencial para preparar a alimentação de todos os familiares.

