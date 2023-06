Real está perto do fim; veja o que acontecerá com o dinheiro brasileiro

A moeda brasileira, o Real, foi lançada em 1994, sendo muito bem-vinda numa época de alta inflação. Em junho de 1994, a inflação chegou a 4.922% em um acumulado de doze meses. Sendo que no início daquele ano ela finalizou com 916%, já em 1995, com a nova moeda, atingiu 22%.

Apesar de ter sido boa no começo e ter quase 30 anos, o Real vai tomar novos rumos, tudo isso devido ao avanço das tecnologias. Assim, o Banco Central do Brasil (BC) já estuda novos rumos, um deles é o Real Digital.

A proposta é ser uma versão do dinheiro físico, porém, de forma digital. Ela ainda está em fase de testes, mas o BC já divulgou que pode ser usado por todos os cidadãos brasileiros, bem como pelas nossas instituições.

Vantagens do Real Digital

O uso do Real Digital reduz o uso do dinheiro em papel, pois, conforme dados do BC, somente 3% do dinheiro disponível para operações está em formato de papel.

Além disso, ele estimula a concorrência no ambiente virtual, sendo que 80% dos bancos centrais vêm desenvolvendo moedas digitais e o Brasil não pode ficar de fora.

A lavagem de dinheiro também é uma das vantagens do Real Digital, devido a nova moeda poder ser usada em qualquer país do mundo, e sem precisar ser convertido, evitando crimes.

Real Digital passará por testes antes de ser lançado

Conforme dados do BC, a nova moeda digital poderá ser usada em qualquer lugar do mundo. Assim, não será obrigatória a impressão do papel-moeda como de costume. Como dito, o Real Digital evita crimes, como a lavagem de dinheiro e incentiva a inovação dos bancos no ramo digital.

O Real Digital terá duas versões, a modelo de atacado, a chamada Real Digital, sendo emitida pelo Banco Central, e a do varejo, Real Tokenizado, emitida pelo mercado financeiro.

Como se trata ainda de um projeto-piloto, o protótipo ainda passará por alguns testes antes de ser liberado para os brasileiros de vez. A intenção é que ele seja implementado já em 2024, seguindo o seguinte cronograma de testes:

Abril 2023: representantes do mercado discutirão o projeto em Workshops do BC; Maio 2023: as instituições financeiras serão selecionadas pelo BC para participarem dos testes do Real Digital; Dezembro 2023: o Real Digital terá seus dois modelos desenvolvidos nessa época; Fevereiro 2024: iniciarão os testes de compra e venda da moeda digital com o Tesouro Direto; Março 2024: será feita uma análise de como a moeda se comportou e quais ajustes devem ser feitos para melhorias; Final de 2024: o lançamento da moeda digital será finalmente feito.

O lançamento do Real Digital será um avanço para os brasileiros que querem facilidade na hora de trocar o dinheiro nas viagens ao redor do mundo. Além de evitar crimes que ainda são muito cometidos, a lavagem de dinheiro.

