Esquecido no TEMPO, chá ajuda a curar o estômago; confira como fazer

Utilizado há muitos séculos como chá, o boldo é um grande aliado no que diz respeito à prevenção e ao tratamento de disfunções na saúde e doenças. Há quem o utilize para curar o estômago, para melhorar a digestão e até mesmo como calmante.

Ele é conhecido como uma planta medicinal e existe em muitas espécies, podendo ser consumido não só como chá, mas também em cápsulas ou mesmo como suco. No Brasil, especificamente, ele é encontrado nas versões Boldo Brasileiro e Boldo do Chile.

É inegável o fato de que ele é muito lembrado por conta de sua cor característica e de seu sabor amargo, sendo que seu consumo não costuma ser indicado para todos: existem as restrições que devem ser muito respeitadas, sendo sempre importante ter um acompanhamento nutricional e médico nestes casos.

Inclusive, além de não poder ser consumido por muito tempo (o indicado é no máximo 4 semanas), o boldo jamais deve ser ingerido por crianças, por gestantes, por lactantes e por pessoas que tenham complicações na vesícula, no fígado e no pâncreas, por exemplo. A não ser, é claro, que exista indicação médica.

Agora, por meio da leitura a seguir, é possível conhecer mais detalhes sobre essa planta incrível e seu chá que, para muitas pessoas, chega a ser milagroso.

Usado para curar o estômago, o bolso possui muitos outros benefícios

De modo geral, o boldo ajuda no desconforto gástrico, na digestão e até mesmo na diarreia. Além disso, esta planta também possui propriedades hepáticas, antioxidantes, anti-inflamatórias e diuréticas.

Seu chá, especificamente, é conhecido como uma opção para curar o estômago por conta de estimular a produção de bile, essencial para que a digestão aconteça e para que seja feita a absorção de gordura. E é por isso que, mesmo que ainda não exista uma comprovação científica, este chá também tem fama de ser emagrecedor.

Já no que diz respeito à sua função antioxidante, o chá de boldo diminui e combate a existência de bactérias e fungos no organismo e, embora realmente apresente um sabor muito amargo, possui função calmante.

O boldo não é indicado para todas as pessoas

O boldo de fato é uma planta medicinal que pode ajudar a curar o estômago, além de oferecer outros benefícios à saúde. Porém, seu uso está atrelado a algumas contraindicações.

Entre todas as pessoas que devem evitar seu uso, como já citado anteriormente, estão as gestantes, as que possuem pedra na vesícula, as que estão com as vias hepáticas inflamadas, e as que estão com câncer relacionado às vias biliares, por exemplo.

Podem ocorrer muitas reações ao chá.

As espécies de boldo existentes no Brasil

No Brasil, especificamente, existem 2 espécies de boldo que são encontradas com facilidade para o consumo.

São elas:

O Boldo do Chile: originado no Chile, esse tipo de boldo pode ser adquirido em lojas focadas em produtos naturais nos mais diversos formatos, como chás, cápsulas e até mesmo folhas secas;

O Boldo Brasileiro: originado no Brasil, por sua vez, esse tipo de boldo possui todas as propriedades medicinais que foram citadas acima e, por isso, pode ajudar a curar o estômago também.

Vale frisar que, no mundo todo, o boldo é encontrado em 5 espécies diferentes.

