“NetHACK”: aprenda como “fugir” do sistema de anúncios da Netflix

Em todo o mundo, a Netflix é bastante conhecida por seu serviço de streaming de conteúdo audiovisual e ficou bastante famosa também no Brasil, devido ao seu amplo catálogo de filmes e séries, além das produções originais. Contudo, com a crise enfrentada pelo Brasil, muitos começaram a reclamar do alto preço cobrado pela plataforma, após escutar tantas críticas, ela decidiu mudar e fazer um plano especialmente para quem não pode pagar um valor tão alto, mas para isso, é preciso ver alguns anúncios, tipo o YouTube. O que poucos sabem, é que há uma maneira de ‘burlar’ isso, entenda.

Confira como se livrar de uma vez por todas dos anúncios da Netflix | Imagem de Andrés Rodríguez por Pixabay

Netflix vem passando por sérios problemas com o público nos últimos meses

Embora a Netflix seja bem querida por todos os brasileiros, ela tem passado por maus momentos nos últimos meses, isso está ocorrendo por vários motivos, os principais são os altos valores cobrados e uma recente mudança em suas políticas.

Sobre o valor, ela afirma que isso é necessário para que possa manter o alto padrão no fornecimento dos seus serviços, além de conseguir investir ainda mais em produções originais, já no caso da mudança em suas políticas, esse ponto precisa ser repensado.

A plataforma decidiu mudar as políticas e começar a cobrar uma taxa extra por cada usuário conectado fora da sua ‘casa’ e isso causou bastante polêmica, mas novamente, a plataforma salientou que era necessário a fim de manter a qualidade nos serviços prestados.

Veja também: Aviso GERAL Sobre 100 Aplicativos Que Roubam Dados Na Play Store

Um plano mais barato e que permite a assistir todo conteúdo da plataforma

Em contrapartida, para tentar amenizar tudo isso, no ano passado, ela implementou um plano de assinatura bem em conta, mas que usa um sistema parecido com o YouTube, isto é, antes dos conteúdos, o usuário precisa assistir alguns anúncios.

O plano em questão custa somente R$ 18,90 e fornece uma qualidade de até 1080p aos seus usuários. A parte ruim, na maioria das vezes, é que a cada hora assistida, aparecem cerca de quatro anúncios com duração de 30 segundos, em média.

Não existe ainda a possibilidade de pular os anúncios, como no YouTube, mas um simples truque pode permitir que você assista a vontade sem se preocupar com os anúncios.

Veja também: Como Criminosos Conseguiram Levar R$ 255 Mil De Conta Digital

Um simples ‘truque’ permite que você assista sem anúncios

Vale lembrar que o truque em questão é totalmente lícito e possui previsão legal nas próprias políticas da plataforma. Ele consiste basicamente em você não usar o seu perfil normal e optar pelo perfil ‘kids’, ou seja, o que é destinado para as crianças.

Isso ocorre por conta que no perfil para crianças, a plataforma não pode exibir propaganda alguma, então, o usuário não precisa se preocupar em ficar vendo tantos anúncios. Então, para quem quer assistir em ‘paz’, isso pode ser uma ótima opção.

Vale lembrar que o catálogo em questão é limitado e só possui conteúdos com a classificação de até 10 anos, mas não pense que isso é sinônimo de pouca diversão! Grandes obras como “Shrek” e “Adoráveis Mulheres” estão presentes.