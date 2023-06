Do Japão, nutricionista revela 6 comidas para EVITAR se você quiser VIVER MAIS

Todos conhecem o Japão, atualmente, o país conta com mais de 120 milhões de habitantes, todavia, o que impressiona de fato é a expectativa de vida, que no país em questão, é de 84 anos, ao passo que no Brasil ela é de apenas 77 anos. Pensando nisso, um nutricionista japonês decidiu revelar os alimentos que todos devem evitar caso queiram ter uma vida duradoura, confira

Confira quais comidas se deve evitar para viver mais | Imagem de Antonio Cavalcanti por Pixabay

Qual o segredo para os Japoneses viverem tanto?

Não há de fato um ‘segredo’ para que eles vivam por tanto tempo, mas de acordo com os seus moradores, alguns hábitos adotados por eles ajudam bastante nisso, como:

Dieta saudável: o japão possui uma culinária que é bastante equilibrada e possui vários alimentos nutritivos em seu cardápio diário, como frutos do mar, arroz, legumes e soja. Os alimentos citados possuem baixos índices de gorduras saturadas e açúcares, somente isso, já ajuda bastante na prevenção de várias doenças.

Estilo de vida: outro fator é o estilo de vida adotado pelos japoneses, ele é bem ativo, a maioria dos habitantes fazem atividades físicas todos os dias, eles costumam caminhar bastante e usam bicicletas com uma frequência superior. Esse hábito aliado a uma boa dieta, ajuda na prevenção de várias doenças.

Sistema de saúde: Por fim, eles tem um sistema de saúde que além de acessível, é bem eficiente e permite que a maioria das doenças sejam diagnosticadas ainda em seus estágios iniciais, o que aumenta bastante as chances de cura.

Dito isso, você percebeu que a base para viver tanto está na dieta saudável, então, confira os alimentos que devem ser evitados.

Na lista, estão presentes alimentos ricos em açúcares

Cereais e açúcares devem ser evitados, pois os produtos em questão podem ajudar no ganho de peso e isso é um importante fator quando se fala em problemas com hipertensão e diabetes. E quando a pessoa já possui um histórico de doenças cardíacas, o assunto fica ainda mais sério.

Queijos que são processados e cremosos também devem ser evitados, uma vez que o queijo natural é uma ótima fonte de proteína e cálcio, entretanto, os que passam por vários processos antes de irem para a mesa dos habitantes, não são tão saudáveis assim. A maioria, não fornece mais que 5g de proteína ao passo que contém o dobro de gordura.

Outro problema são os refrigerantes, como todos sabem, eles possuem um alto teor de açúcares, o que pode causar diabetes. Além disso, problemas como a obesidade também estão ligados a ingestão da bebida.

Comidas prontas não é uma boa ideia

Outra regra é evitar os fast-food por conta que eles são uma péssima escolha para quem quer ter uma vida saudável. Uma vez que os alimentos estão cheios de conservantes, sódio e gordura trans e saturadas. Tudo isso pode ajudar na propagação de várias doenças, principalmente, as crônicas.

Os embutidos também não são uma boa escolha, pois embora haja bastante proteína, em contrapartida, há uma alta concentração de sódio e gordura saturada. Em pesquisas recentes, também foi comprovado que os produtos possuem um alto índice de produtos cancerígenos.

Por fim, evitar doces de um modo geral, embora todo mundo gosta de um chocolate uma vez na vida, é importante que os produtos escolhidos sejam os certos, para evitar problemas futuros com diabetes e pressão alta, por exemplo.