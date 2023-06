Banana verde CONTRA o câncer! Estudo evidencia o poder da fruta

Banana contra o câncer – A inclusão de uma banana verde na dieta diária pode exercer uma influência expressiva na prevenção do câncer, de acordo com uma pesquisa recente conduzida por cientistas britânicos. No entanto, o detalhe crucial está na maturidade da fruta, que precisa estar verde para que o benefício seja efetivo.

Consumir banana verde pode reduzir o risco de câncer, revela estudo britânico. Foto: divulgação

Banana verde pode ajudar a combater o câncer

Os pesquisadores apontam que o consumo regular de bananas verdes, que são abundantes em amido resistente, pode diminuir a possibilidade de determinados tipos de câncer em até 60%. O estudo se concentrou em indivíduos portadores da síndrome de Lynch, uma condição genética que impulsiona o risco de desenvolvimento de câncer.

Os participantes do estudo foram submetidos a uma dieta rica em amido resistente. Os dados coletados revelaram uma redução significativa na possibilidade de várias formas de câncer, particularmente aqueles ligados ao trato gastrointestinal superior, abrangendo esôfago, estômago, trato biliar, pâncreas e duodeno.

Outro ponto relevante é que o efeito protetor desta dieta persistiu por até uma década após a interrupção da suplementação. Isso sinaliza um possível benefício para a população em geral, e não apenas para aqueles que sofrem com a síndrome de Lynch.

Este intrigante estudo foi conduzido por especialistas das Universidades de Newcastle e Leeds e seus resultados foram publicados na revista Cancer Prevention Research. A pesquisa ocorreu durante seis anos, entre 1999 e 2005, e envolveu quase 1.000 participantes. Por um período de dois anos, alguns participantes receberam amido resistente em pó diariamente, enquanto outros receberam um placebo.

Durante o acompanhamento dos participantes, apenas cinco novos casos de câncer no trato gastrointestinal superior foram registrados entre aqueles que receberam o amido resistente. Em contrapartida, 21 casos foram identificados entre os que receberam o placebo.

Resultados

John Mathers, professor e especialista em nutrição humana em Newcastle, destacou a relevância desses resultados. Ele ressaltou a dificuldade que existe em diagnosticar e detectar precocemente os cânceres do trato gastrointestinal superior. O professor Mathers esclareceu que a dose de amido resistente utilizada na pesquisa era aproximadamente a mesma encontrada em uma banana verde.

O amido resistente, além de ser encontrado em bananas verdes, também está presente em alimentos como ervilhas, feijões e aveia. Esse tipo de amido não é digerido no intestino delgado, fermentando no intestino grosso ao invés disso. Acredita-se que ele incentive o crescimento de bactérias intestinais benéficas e altere a produção de ácidos biliares, os quais estão associados ao desenvolvimento do câncer.

Porém, o professor Mathers salienta que pesquisas adicionais são necessárias para confirmar essas descobertas. Há um interesse particular em compreender melhor os mecanismos que envolvem essa relação entre o consumo de amido resistente e a prevenção do câncer. Tais estudos futuros terão um papel fundamental na consolidação dessas descobertas e na potencial modificação dos hábitos alimentares para um modo de vida mais saudável e prevenção de doenças.

