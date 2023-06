Novidade do Nubank pode facilitar o pagamento das faturas do cartão

Pagamento de faturas no Nubank – Avançando rumo a novas soluções financeiras, o Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, agora oferece aos seus clientes a possibilidade de pagar a fatura do cartão de crédito por meio do Pix. Esta iniciativa surge em meio à crescente popularidade do Pix, que atualmente representa quase um terço de todas as transações financeiras no país, segundo dados do Banco Central.

Nubank inova com opção de pagamento da fatura via Pix, trazendo mais facilidade aos clientes. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank facilita o pagamento do cartão

Antes da adição dessa nova funcionalidade, os clientes do Nubank podiam liquidar suas faturas de cartão de crédito através de boletos ou por débito direto em conta. No entanto, com a adesão expressiva ao Pix desde seu lançamento, o banco digital reconheceu a necessidade de integrar esse serviço aos seus sistemas. A nova funcionalidade traz consigo a promessa de facilitar ainda mais o cotidiano dos clientes do banco, permitindo pagamentos de forma rápida e segura.

O procedimento para pagamento de faturas via Pix é direto e simples. O cliente recebe o “Pix Copia e Cola” em formato PDF no e-mail que comunica o fechamento da fatura. Para efetuar o pagamento, basta escanear ou copiar e colar o código no aplicativo de seu banco e realizar a transação. O pagamento é processado imediatamente, liberando o limite do cartão em instantes. Cabe ressaltar que, por enquanto, essa opção está disponível somente para clientes pessoa física.

Optar pelo pagamento da fatura do cartão Nubank com Pix traz uma série de vantagens em comparação ao pagamento por boleto bancário. Enquanto a compensação de um boleto pode levar até três dias úteis, o Pix assegura a liberação imediata do limite assim que o pagamento é realizado. Além disso, o Pix está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo finais de semana e feriados. Dessa forma, não é necessário aguardar horários bancários para realizar pagamentos ou transferências.

Facilidades ao cliente

Com a introdução dessa opção de pagamento, o Nubank continua a consolidar seu compromisso em facilitar a vida financeira de seus clientes, oferecendo uma alternativa ágil e moderna. A capacidade de pagar a fatura do cartão com Pix possibilita uma maior praticidade e comodidade, eliminando a necessidade de esperar a compensação bancária e tornando a gestão financeira mais eficiente.

A implementação do Pix como método de pagamento de faturas pelo Nubank é um passo significativo na modernização dos serviços financeiros e acompanha a crescente tendência de digitalização das transações monetárias. Esta nova opção de pagamento também contribui para aumentar a inclusão financeira, já que o Pix é acessível a todos os titulares de contas bancárias, independentemente do banco em que possuem conta.

Conforme mencionado anteriormente, a iniciativa do Nubank de incorporar o Pix como uma opção de pagamento para suas faturas de cartão de crédito demonstra sua abordagem centrada no cliente e seu compromisso com a inovação contínua. Continuará a ser importante observar como outras empresas de serviços financeiros respondem à demanda dos consumidores por maior flexibilidade e conveniência em suas transações bancárias.

