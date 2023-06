Comunicado NACIONAL da Caixa para todo mundo que usa Pix

Caixa alerta para golpes com o Pix – Um alerta urgente da Caixa Econômica Federal ressalta a importância da vigilância ao usar o PIX, o popular método de pagamento instantâneo no Brasil. Um crescente número de golpistas vem explorando a confiança e a falta de conhecimento de usuários incautos, dando origem ao que é comumente chamado de “golpe do PIX”.

A Caixa Econômica Federal emitiu um alerta urgente sobre o golpe do PIX, visando proteger seus clientes contra fraudes financeiras. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caixa emite comunicado sobre o Pix

Os fraudadores têm demonstrado uma inteligência cada vez maior no uso de várias táticas para enganar os usuários. Alguns se passam por funcionários de bancos ou outras instituições financeiras, enquanto outros criam perfis falsos em redes sociais para dar credibilidade às suas ações. Ao persuadir suas vítimas com mensagens plausíveis, os golpistas conseguem que o dinheiro seja transferido para contas sob seu controle.

Veja também: Nova função do PIX ajudará quem quer se APOSENTAR com dinheiro no bolso

Uma das táticas mais frequentemente empregadas é o envio de mensagens de texto, alegando a necessidade de rever transações ou atividades suspeitas no cartão. Os golpistas solicitam que o destinatário entre em contato com um falso centro de atendimento ao cliente. A intenção é fazer com que a vítima forneça informações pessoais e financeiras, que são então usadas para cometer fraudes financeiras.

A melhor forma de proteção contra esses golpes é a vigilância constante e o conhecimento das práticas de segurança online. Primeiramente, evite clicar em links enviados por pessoas desconhecidas, pois estes podem direcionar a sites fraudulentos. Além disso, seja cético em relação a pedidos de atualização de dados ou ofertas tentadoras que pareçam demasiado boas para serem verdade.

Outra medida de segurança vital é nunca compartilhar sua senha com ninguém. É comum que os golpistas peçam às vítimas para digitar suas senhas em um site ou aplicativo falso, proporcionando-lhes acesso indevido à conta da vítima. Para aumentar a segurança, é essencial criar senhas fortes e únicas para cada conta, evitando o uso de informações pessoais facilmente adivinháveis, como datas de aniversário ou sequências numéricas simples.

Medidas de segurança

No caso de receber uma ligação suspeita ou pedido de informações bancárias, é essencial verificar a autenticidade da ligação antes de fornecer qualquer informação. Isso pode ser feito entrando em contato com a central de atendimento do seu banco usando os números oficiais, e nunca os fornecidos pelo possível golpista. Esta etapa simples pode impedir que suas informações caiam nas mãos erradas.

Ao realizar transações ou pagamentos via Pix, é fundamental assegurar que as transferências estão sendo enviadas para a pessoa ou empresa correta. Redobre a atenção e verifique todas as informações antes de confirmar qualquer transferência. Um simples erro ou distração pode ser tudo o que um criminoso precisa para se aproveitar da situação.

Por isso, a ascensão do “golpe do PIX” serve como um lembrete para os usuários de sistemas de pagamento digital que a vigilância e o conhecimento são a melhor defesa contra a fraude financeira. Ao adotar práticas seguras e manter-se informado sobre as táticas dos golpistas, os usuários do PIX podem proteger-se contra fraudes e utilizar este conveniente método de pagamento com confiança.

Veja também: Bancos já podem BLOQUEAR seu Pix; por quê? Fique atento